王賢誌自資炮製真人騷　「撞樣明星」參加者曝光

藝人王賢誌繼2022年監製男同志配對真人騷無綫節目《Boyscation》後反應熱烈，今年決自資炮製《Boyscation Too》，10位仔仔與工作人員逾40人，拉隊赴峇里拍外景，花費超過400萬元，自覺成件事用4個字形容「變態、瘋癲」，相信除了他，香港沒有其他人會做。

今次10位仔仔都非常嫩口，年紀最大只有29歲，不乏撞樣明星靚仔，如「翻版吳慷仁」Yiboh、「翻版孔劉」Lori和「翻版吳偉豪」Kendrick。王賢誌為說服他們參加真人騷絞盡腦汁，Lori是最後一位加入，為尊重媽媽才遲遲未作決定，於是王賢誌自拍一段10分鐘片段給Lori媽媽作解說，最後成功打動媽媽接受兒子出鏡，「上一集有大學講師，今集就有醫生和藥劑師，佢哋有穩定工作，搵錢唔少，又唔係想入行，所以好多謝佢哋相信我，今次係用咗好多牙力說服佢哋。」

3位仔仔同家人剖白出櫃過程都遇上重重難關，Kendrick家族經營街市凍肉生意，他是家族嫡孫，受壓於傳宗接代的問題解決不了，曾憤然：「再逼我就唔去拜山。」父親又誤會他是拍成人電影，幸家人最後都妥協，不過預了節目出街後在街市會有流言蜚語；Yiboh本身是模特兒出身，曾為組合E-kids 的音樂MV擔任男主角，顏值被睇高一線。

王賢誌表示除監製拍攝工作外，同時要照顧仔仔心理狀況並不簡單，例如Kendrick試過突然清空社交網，Lori就試過「失蹤」1星期等，需要關心問候，王賢誌又自爆與Lori因言語上誤會鬧出小風波，「佢喺群組問我台灣行程，我有寫過好詳細，叫佢自己睇番，同埋我想儲齊料先再講，係好小事無嬲。」他與同性伴侶Kevin結婚多年，感情穩定，問可想有自己的小孩？快踏入54歲的他，坦言已過了想要孩子的階段，不過曾好奇「孩子」長相如何，自認不靚仔最擔心遺傳樣貌害了小孩。

至於將來遺產分配，家族座擁逾30億身家的他竟表示「錢不多」，笑言為拍節目欠下周身債未找數，沒有遺產分配需要。至於今次不與無綫合作，惹來不和傳聞，王賢誌否認不和，他解釋因為要找合適及沒有拍拖的仔仔不容易，純粹時間上配合不到，期望下次同無錢再合作。

場地：VA BENE Italiano