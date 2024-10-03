廖子妤游繩半天吊驚到震爆喊　與王丹妮結生死之交

藝人廖子妤為有份演出的電影接受高空繩索訓練，獲安排於20多層高的大廈天台游繩而下，結果被嚇到半天吊兼爆喊，幸獲拍檔王丹妮主動伸出友誼之手相助，為她解困兼克服心理障礙。

由莫文蔚、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）及魏浚笙（Jeffrey）等演出的輻射災難片《焚城》將於下月上映，相關海報及製作特輯昨日率先曝光。戲中將組成熱血消防隊伍的謝君豪、Louise、Fish及Jeffrey等，於拍攝前接受各項嚴格訓練，如學習穿「黃金戰衣」、操作爆破工具，並掌握各種專業術語、手勢等，表現認真。

其中，半空繩索訓練為眾演員帶來一定壓力。當日眾人被帶到20多層高的大廈天台，期間，Fish在繩陣上驚到一度無法前進，甚至因膽怯而半空落淚！她事後回憶說：「覺得自己會唔會死喺呢度，成個人震晒。」Louise則不斷安慰Fish，主動陪她挑戰，兩人互相扶持順利過關，Fish直言：「做完呢個好似咩都做到咁，同Louise建立咗互相信任嘅默契！」

但原來Louise自己亦天生畏高，需要克服心理障礙，幸而她懂得利用手長腳長的優勢，順利完成挑戰，還在半空擺出超人姿勢。Jeffrey觀摩完相關示範後，同樣難免驚恐，他坦言：「有啲想嘔，上到一半真係有啲後悔，差啲想放棄。」謝君豪則自薦擔任攝影師，最終獲免受訓，他打趣：「我喺下面支持佢哋，哈哈！」完成訓練後，眾演員則齊齊燒烤及參加團體遊戲，加深彼此的了解與默契。

與Lokman再續前緣

另外，Fish與MIRROR隊長Lokman主演的劇集近日推出。而二人的初次見面原來是在電影首映禮上，Fish笑言此際遇與劇本相似：「十幾年前我哋已經有好偶然嘅相遇，只係未有機會認識，劇集總結咗我哋呢啲30歲頭嘅年紀對人生嘅體悟。」