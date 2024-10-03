JW戥緋聞男友朱敏瀚開心　望另一半與自己相同頻道

藝人王灝兒（JW）、朱鑑然、「聲夢小花」林沚羿與武打演員父親林迪安等人今晚出席電影首映禮。JW與胞姊感情要好，笑言自出道便會向家姐借靚衫着，不過近年兩姊妹身形逐漸有些距離，JW表示已穿不下家姐的靚衫。而擁有一個任職律師的家姐，JW開心表示所有關於合約的事宜都毋須煩惱。

提到她經營的飲品店，下月將在將軍澳開設第四間分店，她笑言希望可以方便藝人萬歲請飲嘢來幫襯自己，又表示有意到海外開店，包括菲律賓、泰國及英國等地，大展鴻圖。問到如今愈來愈事業型會否令異性卻步？JW即笑指自己向來都是事業型女性，身邊也有不少好朋友，相信只要自己保持開心的心情，便能引相同頻道的朋友。對於曾跟她傳緋聞的朱敏瀚承認與陳曉華了解中，JW表示一天都光晒，也戥對方高興。

至於剛剛忙完拍攝動作片的朱鑑然，透露休息期間領養了兩隻貓咪，表示很久之前已經有養寵物的想法，雖然是首次養寵物，但機緣巧合之下一次過領養兩隻，分別名為「師傅」和「Amber」，相當開心成為「鏟屎官」。提到他有份主演的電影《紅豆》被倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival，LEAFF）邀請作為今屆的閉幕電影，他表示戥導演開心，有機會也想赴當地出席作支持。