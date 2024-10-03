娜扎新片票房墊底　慘遭撤檔

內地近日有多部大片正在上映中，短短幾日已錄得逾10億人民幣票房成績，而朱一龍主演的《志願軍﹕存亡之戰》、趙麗穎主演的《浴火之路》以及王俊凱主演的《749局》更一直名列３甲，成績相當不錯。然而由娜扎、肖央主演的《出入平安》外界反應卻不似預期，自9月30日上映以來僅收1700萬人民幣票房，成績包尾墊底令人大跌眼鏡！

有關方面於今晚發出通告，明言撤檔退出戰團，且表示:「上映期間遇到了前所未有的困難和挑戰，遺憾未能與更多滿懷期待的觀眾見面…在此前上映期間，我們收到了認可和感動，也收獲了坦誠與建議，一併收下，成為我們重新出發的底氣。」並揚言「上映檔期待定」，意味《出》片重整後或會重新推出。

據悉，宣佈撤檔前已有影迷投訴，指購買戲票後被強制退款，理由為「影院設備故障」，更甚是試過開場後觀眾竟被迫提前離場，令人感到十分憤怒，導演劉江江則直認由於票房不理想，幾乎沒有排片的機會，希望日後能找到更好的機會再次與觀眾見面。而出品人方雨晗於社交平台留言亦大感氣餒，且坦言﹕「這是我第一次投資影，也將是最後一次。」不過她對今次劇本的打造，以及演員們的用心再次表示肯定。

身為女主角的娜扎今年事業運似乎不太暢順，之前與成龍、李治廷等主演的電影《神話》暑假推出時，檔期曾作出更改，全片投資億元人民幣起跳，最終僅收得7990萬人民幣(約港幣8845萬)，如今連《出》片都出師不利，網民自然擔心娜扎日後的發展，以及人氣會否急轉直下。