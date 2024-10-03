陳曉華讚朱敏瀚係好男仔　蕭正楠指黃翠如肚凸係食多咗

藝人黎耀祥、胡定欣、蕭正楠、陳曉華、陳山聰、張曦雯、羅子溢和蔡潔等人，今晚（3日）參與無綫節目《大師兄開心嘩鬼感謝祭》的拍攝。在玩「超級無敵落大閘」時，眾藝員都相當落力，玩到齊齊趴在地上，當中黎耀祥和胡定欣負責做動作，由隊友蕭正楠猜一樣他經常做的事，蕭正楠即口快說出：「北上尋歡」引全場大笑。另外，近日與朱敏瀚盛傳婚訊的陳曉華被獎老之一的麥美恩捉住手檢查「婚戒」，又在玩遊戲時被開玩笑指：「陳曉華你流汗，你流緊（朱敏瀚）。」

黎耀祥表示已經有約2年沒有參與「獎門人」節目，所以好驚：「因為今日有好多體能嘢，我哋年紀又大。」笑言將所有體能項目都交給隊入面最年輕的隊友羅天宇和陳曉華，表示自己今日是「偶像派」，負責賣樣，他還表示自己不擅長玩遊戲，基本上好少會勝出。

提到黎耀祥和胡定欣主演的新劇《巾幗梟雄之懸崖》即將播出，黎耀祥透露劇集背景是上海大時代，大部分都在內地取景，問到今次他是不是飾演柴九？他就指今次變成「柴十七」，而定欣的角色則叫「七爺」，兩人笑言角色都與數字七有關，但就未知原因。問到黎耀祥覺得胡定欣還是鄧萃雯更好？黎耀祥說：「各有各好啦（定欣有咩好？）佢樣樣都好。」而定欣亦表示好期待劇集播出，指劇集是上年10月開拍，當時被下令禁止公開任何劇集內容，所以都好專心完成劇集拍攝：「雖然未確認到播出日子，但我哋私底下劇組已經開始安排宣傳活動，因為無論香港還是內地我哋都會宣傳，所以夾緊時間。」

另外，近日陳曉華獲朱敏瀚默認二人正在了解中，今日陳曉華出席活動相當風騷，笑言自己有5、6單喜事要公布：「因為我拍咗5、6套劇，其中《巾幗梟雄之懸崖》係第一部播出（咁結婚嗰單呢？）係假嘅，不過我劇入面就經常結婚。」問到她與朱敏瀚了解到甚麼進度？她就言自己與好多藝人都了解中，包括《巾》劇的一班演員，又言與朱敏瀚 2019年認識，大家斷斷續續都有合作，所以都了解過。提到他們是由陳瀅介紹認識，陳曉華即詐傻扮懵說：「係咩，我唔知呀（同朱敏瀚單獨食飯約會？）佢食飯好快。」

她又大讚朱敏瀚是好男生，問到是不是做男朋友材料？她就回答：「拍多一部劇認識吓（做情侶？）唔一定談情，鬧交都得，我擅長（有冇人讚你眼光好？）我一向眼光唔錯。」並強調自己不是戀愛腦，目前事業為重，想賺多啲錢，所以今次參加《大師兄開心嘩鬼感謝祭》節目都想贏取獎金獎品，問到有甚麼類型異性會吸引到她？她就指自己為人善變，有時喜歡搞笑，有時喜歡靜態，不過最重要自己喜歡，正所謂情人眼裏出西施。問到有沒有叫朱敏瀚支持《巾》劇？她就指做朋友一定要睇，不然會責怪對方。

至於提到黃翠如腹部微隆孕味濃，作為老公的蕭正楠表示多謝大家關心並反問：「其實邊張相肚凸，我完全唔覺，可能佢最近食多咗嘢，因為我都煮好多嘢畀佢食（咁即係你太太肥咗？）咁我又唔覺佢肥，佢仲有鎖骨。」問到可有計劃生育？他就表示隨緣持開放態度，家庭無論有幾個成員都會好開心，表示若果有好消息一定會公開，但現在一切如常。問到黃翠如最近可有口味上的轉變？他就大爆翠如以前不吃辣，但最近吃東西卻會加辣椒，講到生蠔有壯陽作用，他就笑言自己早前都有到珠海食生蠔，問到除了出劇會否想喜上加喜？他笑言：「出咗劇先啦，都希望啦，我都感受到大家嘅愛。」