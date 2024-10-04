顏米羔感激鄧麗欣幫忙　劉威煌大爆眼紅許廷鏗原因

劉威煌與顏米羔於節目中互問問題，二人不斷相愛相殺，笑料百出。米羔於入行前曾於演藝學院修讀電影電視系學士課程，但只讀了年半便放棄，到底為何？隨後再被問「曾合作的藝人中，誰幫他最多？」他直指是鄧麗欣：「雖然唔係實質上幫我，但我喺佢身上學到好多嘢，甚至會一齊夾吓整吓嘢，我覺得咁係好Support，亦好感激大家對我嘅信任，就好似佢30歲個相展。」

隨後，威煌與米羔被問有關「輕鬆啲」成員甘永傑一事，事緣有網民於網上向《中年2》3位評判發問，為何早已被淘汰的甘永傑，可以參加「紅白」和「中聲2演唱會」，相反一些名次較高如朱博文、周碧嘉等則未能參加，當時其中一位評判便指甘永傑是「輕鬆啲」的成員，而其他人並不是，從而直指「輕鬆啲」權力大到架空TVB。

有見及此，他們即為兄弟平反並笑言：「當笑話咁睇，首先大家要先去TVB官網，查下有邊個藝人同TVB簽約，睇完之後問題便已解決」。及後他們又為兄弟甘永傑發聲：「每個人嘅才華同被欣賞嘅位置都唔同，可能佢（甘永傑）有另一方面嘅才能畀TVB睇到」，又提到「輕鬆啲」只是一班合咀形的人走在一起而設的一個寶號，與TVB有否簽約是零關係，可見威煌及米羔有情有義。

至於威煌曾在訪問中承認眼紅許廷鏗（Alfred），今次他就會大爆箇中原因，想知是甚麼，立即去片。