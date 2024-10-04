【是日通勝】

農曆九月初二

甲辰年 癸酉月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、安門、理髮

忌：祭祀、開渠、訂婚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：18、36、25

幸運顏色：白色、銀色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

金牛座：事業運有進步，若能改善人際關係就更好！

雙子座：謀事力不從心，給自己再施加壓力也沒用。

巨蟹座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

獅子座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

處女座：天無絕人之路，身處逆境也不應自暴自棄！

天秤座：工作遇到阻力，搞好人際關係是當務之急。

天蠍座：事業運強，能在職場佔得先機，毋懼競爭。

人馬座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

山羊座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

水瓶座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

雙魚座：投資市場風高浪急，持觀望態度比較穩陣。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）馬 財運佳

（跌）羊 健康差

鼠：事業與財運上升，付出與收入成正比。

牛：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

虎：有望一展所長，不管做甚麼都易成功。

兔：說些甜言蜜語，感情生活會更加愉快。

龍：好好控制脾氣，把自己氣壞了不值得。

蛇：行事高明，可於職場上嘗到不少甜頭。

馬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

羊：是日沖煞，健康一般，好好調理腸胃。

猴：工作效率高，時間管理好，表現受讚賞。

雞：事業運稍遜，遇挫折不應抱消極心態。

狗：盈餘有增長，毋須為錢銀問題而操心。

豬：財運差，不宜作大額投資，小心受騙。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

香港回歸八字 2025蛇年運程

每逢將近年尾，預計下一年的運程供大家參考，已是香港不明文的約定。龍年將過去，甲辰年是香港八字中日柱、大運、流年，三者伏吟。伏吟是指暗中在內心流淚，有苦自己知。香港龍年北上消費，商店經營困難，只有香港人知。

香港八字大運，由甲辰運，明年轉向癸卯十年。香港八字：丁丑、丙午、甲辰、甲子。大運天干癸水沖丁火傷官星，丁火傷官星是生財之源，傷官星代表投資，癸沖丁，未來五年的投資環境，不太理想。癸水為印星，是文化星與樓房，樓房的投資有所困頓，通街大學生，大學生的工作環境，進一步收窄。

明年乙巳蛇年，乙木劫財星，通根於大運卯木。卯木劫財引出天干，就是指明有錢財破損。辰土偏財星被卯木穿害，投資流年資本，小心損害。子水印星為文書合約與樓房，子卯相刑，樓宇投資也容易受損，更要小心文書合約，容易受條文規範而出現人事問題，要睇清睇楚。

巳火食神有利生旺財星，但香港八字是夏天午月，火氣極旺之時，流年巳火表面有利投資生財，可是溫度太高。環境貴在平衡，溫度過高或過低，容易出現問題，小心小心。