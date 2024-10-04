趙麗穎揮淚追落後　朱一龍片王贏開巷

內地頂流女星趙麗穎近日有新片上映，與朱一龍主演大片及名導陸川新作對撼，趙麗穎與朱一龍甚有大將之風，為對手包場打氣。而首輪票房成績出爐，趙麗穎新作落後成億，但憑招牌喊戲贏盡口碑，被睇好隨時反超前！

早前在內地贏得《飛天獎》視后的趙麗穎，今年的影壇重頭作《浴火之路》日前上映，與殿堂級導演陳凱歌執導、朱一龍主演的《志願軍：存亡之戰》，以及名導陸川執導、王俊凱主演的科幻動作電影《749局》對撼，單看牌面已覺戰況激烈！不過大家相當客氣，趙麗穎「先禮後兵」包場撐《749局》，朱一龍則包場為《浴》片打氣，連謝霆鋒亦空降「戰場」，包場為好友王俊凱助攻。

「7秒入戲」贏口碑

而票房方面，《志》片上映4日大收4.33億元人民幣（約4.79億港元），勢成本周片王！至於《749局》與《浴》片上映3日，前者先贏一仗，收2.84億元人民幣（約3.14億港元），《浴》片則收1.86億元人民幣（約2.06億港元），雖然相差成億，但網民認為兩片還有得鬥，因趙麗穎在《浴》片飾演孩子被拐的母親，多場喊戲演得入木三分，尤其一場在海邊崩潰痛哭的戲份，更被網民大讚「7秒入戲」，完全感受到那份撕心裂肺的心痛！另一場結婚戲，她亦演得甚有層次，贏盡口碑，有望帶動票房。

相反《749局》劣評如潮，尤其CG特技被踩到體無完膚，更被嘲為另一劣作《上海堡壘》的2.0版本，故網民睇好《浴》片大有機會反超前，攞番尾彩。