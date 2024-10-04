【重陽節長周末好去處】旅發局2024新鴻基地產香港單車節嘉年華　市民盡情「食、買、玩」

重陽節長周末將至，活躍好動的大人小孩除了登高，還可以去運動嘉年華！由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日（星期日）舉行，兩個騎行項目「50公里」和「32公里」的解散點改至西九文化區。旅發局更於西九竹翠公園首設「單車節嘉年華」，集多元化運動體驗、運動市集、親子藝趣活動、本地美食、舞台表演、大型打卡點等精彩項目於一身，市民可免費入場盡情「食、買、玩」，更可現場感受一年一度單車節的熾熱氣氛，與一眾單車節健兒同樂。

多元化運動無限新體驗

當日的「主舞台」有不同免費運動工作坊整天輪流放送，無論是動態的尊巴舞蹈(Zumba)、靜態的排毒流動瑜伽，還是簡單的放鬆延展，有興趣的市民緊記當天提早到場拿取參加籌號。現場的單輪、花式單車、啦啦隊和藝術體操亦有輪番表演！現場亦設有「運動體驗區」，大小朋友可在專人指導下免費體驗足球，以至板網球及皮克球的小遊戲，有趣好玩。

運動市集精選包羅萬有

「運動市集」匯聚知名國際品牌及本地公司攤位，包括Shimano、Trek、Giant、鎮洋兄弟單車公司、Oakley、Rapha、DarkArt Clubhouse等，運動愛好者可盡情選購各類單車器材及用品心頭好，更有攤位提供即場打卡贈送限量紀念品優惠。同場還設有單車維修和舒緩繃緊肌肉的攤位，全面照顧運動愛好者所需。

藝趣天地親子樂無窮

「藝趣天地」提供即興藝術、扭氣球、臉部彩繪等親子互動活動，讓家長及子女一起享受運動樂趣之外，也可投入多元萬象的藝術世界，樂而忘返。

亞洲及地道美食滿足味蕾

運動後當然要飽嚐美食以補充體力及蛋白質！在「美食角」，市民可品嚐亞洲風味及本地特色餐飲，從知名酒店的蝴蝶酥和越式雞翼、百年老店甄沾記的招牌椰子糖和椰子雪糕、菲律賓T.Co 烤卷專門店的惹味烤卷及香嫩雞肉飯，到Peek-A-Poke的低卡低脂健康美食，無論健康輕食及地道小吃均應有盡有，大小朋友必定都會味蕾大滿足。

其他精彩項目盡情「鬆一Zone」

值得一提的是場內設有「鬆一Zone」區域，市民可在舒適座位上觀賞直播尖東舉行的單車比賽。除此之外，四屆環法冠軍車手Chris Froome更會於早上時段與車友見面。咁多個超級吸睛同吸Like 的大型打卡點，記得約定家人和朋友到場，歡度一個好玩盡興又健康的周日！

旅發局2024新鴻基地產香港單車節嘉年華

日期：2024年10月13日

時間：上午6時30分至下午3時

地點：西九文化區竹翠公園

入場費：免費