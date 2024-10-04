25-7-2樓梯機訓練　踢走下半身肥腫

大部分女性都有下半身肥胖的困擾，特別是OL，平時多坐少動，導致脂肪囤積、腿部水腫問題更為嚴重。想減去頑固脂肪，最好就是配合運動，最近網上流行爬樓梯機減肥，更會配合25-7-2進行訓練，這樣不但能改善心血管健康，也能增強腹部和腿部肌肉，塑造完美身形的日子指日可待！

25-7-2樓梯機訓練是由網絡創作者@shutupcamilla所創造，意指共爬樓梯25分鐘，並將強度設為7級，每周進行2次。這項屬於低強度訓練，入門門檻比較低，樓梯機不需要任何技術，加上只需要每周進行兩次訓練，即使是沒有運動習慣，或是生活忙碌的人來説，也是非常容易上手。初學者剛開始訓練時，建議抓着手柄以保持平衡，同時要姿勢挺直，若日後熟習使用樓梯機後，想進一步挑戰自己的話，便可以不使用扶手，由此加強核心的穩定性。

爬樓梯機主要訓練核心和下肢肌肉群，比起跑步可減少對關節的衝擊力。但如果本身的膝蓋有病史或舊患，則建議先諮詢醫生才開展運動。此外，如果想令健身效果更明顯，則可以配合無氧重訓，更能刺激肌肉生長，同時需要控制飲食，以健康的烹調方式和原型食物雙管齊下，以免在健身房流的汗水白費。