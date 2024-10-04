葉珂再被閨蜜爆大肚　黃曉明開聲想要多個女

內地男星黃曉明早前公開認愛網紅葉珂，而之前一直有傳女方早已懷孕，曉明帶她跟友人吃飯時，更為她點「孕婦餐」。正當一對當事人還未公開喜訊之時，葉珂的閨蜜開直播時竟然為好姊妹發聲，叫網民們不要對她作出網暴，自爆因為她已有身孕，驚怕網暴會影響孕婦心情，令懷孕傳聞更是言之鑿鑿。

葉珂的閨蜜於直播中表示：「你們真的不要在網上再攻擊，人家葉珂，真的你們真的不要在互聯網上攻擊葉珂了。我覺得我們，真的，你們該玩玩該鬧鬧，我覺得你們過於網暴真的不好，因為人家說實話，人家現在也有身孕在身上，你們這樣的真的是會，我覺得一個懷孕的人是很要身心一定要健康，心靈就一定要開心，我真的我都怕她看到網上的這些，影響到她的心情，真的不要，就是這麼網暴人家了。」

而已育有一子小海綿的黃曉明，其實亦想生一個女兒，他曾在節目中表示：「我現在有一個兒子，我現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多的女兒黏爸爸的視頻，我就心都要化了。」看來很快便會湊成「好」字。另外，日前葉珂一段直播畫面曝光，片中她指自己是家中的獨生女，又謂：「我家庭是真的蠻幸福的，而且他們會理解我很多事情，比如說我分手、我離婚甚麽的，他們全盤接受，不過問任何，你高興就行。」