吳業坤花6位數歐遊　與日籍太太過二人世界

歌手吳業坤早前偕日藉太太吳愛子拍拖歐遊，嘆二人世界，此行主力為滿足太太想去瑞士的心願，途經米蘭也有順道給太太買名牌包包。吳業坤爆太太好鍾意「飄零燕」故事，愛子在瑞士的大草原上，化身飄零燕，紮了兩條辮子的她，在草地上跑跑跳跳，從斜坡滾落山，及玩盪鞦韆，十分可愛，吳業坤表示行程不算豪華，只是旅費較貴，兩個人花了６位數字，不算大出血，他表示：「由宣布結婚、擺酒到度蜜月，好似好長時間，之前我又要忙做巡迴演唱會無時間，佢想去就同佢去，（好錫老婆？）唔錫佢唔得，全部人都睇住。（喺歐洲造人？）好多人都問，我之前睇中醫，叫中醫幫我撳一撳，唔好咁勁，唔想咁快住，如果有咗BB就無機會咁自由去做嘢，依家都係努力工作先。」

明年是吳業坤出道10周年，會舉行世界巡迴演唱會，下月便開啟，首站選在廣州，懂流利日語的他，有意明年四月唱到日本，又幻想可以到美加較多華人的地方見歌迷。早前他在《法證先鋒VI：幸存者的救贖》中演日本民宿老闆有機會展示日語實力，他表示拍完大滿足，「對手嗰個日本執法人員係日本人，佢有教我點樣講得再自然啲，我都好想用日語拍劇，不過始終唔係母語，要多啲經驗先，好似如果用普通話演戲都要時間練習一樣。」