Baby帶阿仔送愛心飯盒　睇煙花被推想重返香港市場

女星Angelababy兩年前與黃曉明結束婚姻關係，直至近日曉明終認愛較自己年輕15歲的網紅葉珂，而Baby則忙於努力在事業上翻身，以及照顧兒子小海綿。近日Baby御用攝影師則於社交平台上，晒出Baby與小海綿在港參與慈善活動的照片，一大一小與其他家長及小朋友全副武裝現身，在幫忙處理愛心飯盒，見她精神狀態不錯。

攝影師分享Baby的近況寫道：「今天和好朋友一起帶小朋友去一間廚尊食店，一起製作愛心飯盒，大家都很積極。之後向公公、婆婆派發食物，今天做了特別有意義的事情，開心開心﹗」Baby粉絲們見狀紛紛留言：「有愛的一天，超級想加入」、「期待Baby女王歸來」、「真好！特別有意義，特別美好的女孩們！帶著寶貝們一起把愛傳遞」，與此同時Baby上載了日前於維港一帶欣賞煙花的視頻，故開始有質疑聲音流出，認為她近期頻頻在港露面，目的是想重返香港市場。

不過話說回來，Baby對小海綿的照顧一直無微不至，即使以往工作再忙，也會抽時間與兒子相處，包括出席對方學校的義賣活動等等。早前小海綿生病，Baby陪兒子到醫院求診時禁不住憂心忡忡，輪診時更將兒子擁入懷，好讓對方多休息，絶對是名盡責的母親。