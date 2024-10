前港姐朱千雪最近與「2Line黨」成員湯洛雯、岑杏賢和張嘉兒飛到日本見證閨蜜

蔣家旻結婚。此行雖然行息匆匆,「快閃」到東京輕井澤只有兩天時間,但對身為媽媽,加上日常忙於處理大律師的工作的千雪,兩天時間已經相當寶貴,難得可以暫時放下鬆一鬆,在網上亦發文感謝蔣家旻,把她們帶到外地,一切見證她幸福,她說:「能在沒有壓力的情況下可以6點起床跑步,跟姊妹們旅遊、聊天、逛街,I've been able to come back feeling like my old self 。」