豐富香濃的意大利美食風格多變，既有家庭式的地道風味，也有精緻之選的高級菜餚，再加上選用時令食材入饌，風格多樣化，大班朋友邊吃邊飲，用餐最開心。

秋日狩獵

來到秋冬，歐洲人同樣愛吃野味，尖沙咀五星級酒店意大利餐廳於即日至11月5日推出狩獵主題時令菜單，會以野味和野菌入饌。精選野豬及鹿肉凍肉拼盤內有野豬肉火腿片、煙熏味火腿片和野鹿肉莎樂美眼腸，配帕爾馬芝士、杏脯乾和酸瓜，感覺剛好。紅酒汁燴鹿肉配粟米糊和蘑菇，是總廚Andrea祖母的食譜，傳統美味。其他有野生蘑菇意大利飯‧烤鵪鶉胸肉‧黑松露和香煎油鴨腿、芹菜頭蓉‧煎鴨肝‧雜莓及葡萄汁等，為客人帶來意想不到的滋味。

富想像力

新派意菜，總會帶有驚喜。銅鑼灣意大利餐廳近日推出全新秋季菜單，客人可先品嘗加入橙皮點綴的雞肝佛卡夏麵包開開胃，香脆黃金蝦選用本地鮮蝦，加大蒜、番茄粉和香檳調味，鬆脆辛香。手工製作的秋韻花瓣雲吞，內是南瓜和野生蘑菇餡，配松露清湯，吸睛又芳香。另外有黑鱈魚米粒意粉和士多啤梨乳酪蛋糕等選擇，美味又清新。

影后最愛

要數意大利最知名的巨星，必定提到蘇菲亞羅蘭，適逢她度過90歲生日，灣仔意大利餐推出一系列她最愛的菜式作為致敬。3款意粉包括有檸檬杏仁意大利扁寬條麵、自家秘製醬汁意大利扁麵條和卡邦尼吸管麵，清新爽口有鱈魚椰菜花律，最後來一口加入檸檬卡士達醬和黑車厘子的意大利圓頂蛋糕，感受影后最愛滋味。

芳香松露

芳香的松露一向有人氣，有多間分店的意大利麵餐廳在10月推出松露限定菜式，黑松露牛肉他他加日式蛋糕和鮮刨黑松露絲，肉嫩迷人。鮮刨松露紅酒牛小排細扁麵以每日鮮製麵條配2款高級食材，氣息獨特。另外還有松露蘆筍薯仔丸子和秋栗提拉米蘇等選擇，客人單點或升級套餐均可享用。

山之盛宴

山中菇菌，芳香撲鼻，中環意大利餐廳於10月至11月推出菇菌時令菜單，意式炸物拼盤包括牛肝菌、大啡菇和杏飽菇，再配小牛腦和小牛胸腺，層次豐富。玫瑰花狀的意大利雲吞卷以意大利及本地菇菌和雞肉做餡，啖啖香氣。另有自製黑松露意粉、芝士焗蘑菇意式薄餅和蘑菇雪糕伴牛肝菌蛋糕配松露雲呢拿醬，鹹甜皆宜。