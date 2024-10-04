Lolly Talk唔怕互爆秘密：感情第二，金錢第一！

女團Lolly Talk今日（4日）出席餐飲活動，現場跳唱3首歌，觀眾反應熱烈。成員們公認MeiMei的廚藝最為了得，MeiMei說：「我最叻煮健康餐，都想學煮煲仔飯，希望煮到焦香爽脆。」隊員們均稱試過Mei Mei的手勢，對她的廚藝讚不絕口，又爆她經常自備飯盒，紛紛要求對方煮聖誕大餐給大家品嘗，Mei Mei揚言煮八人大餐絕對冇問題。

Yanny被指識最識食，早前生日的她獲媽咪炮製海鮮生日大餐，她又指凌晨收工，媽媽會為她安排海鮮打邊爐，隊友們即投訴她經常「深夜放毒」在社交網上載美食相，睇到大家流口水。而講到最挑食，大家異口同聲指Tania最為挑以至經常眩暈，Tania解釋自己並非挑食，只是不吃芝士而已。

提到有網友在社交平台發起講Lolly Talk壞話，便可獲派88元，各成員也有在網上互爆，問到她們是否已收到錢？她們說：「當係幫補車費，我哋要求面交，但未有人聯絡，所以未有錢落袋。」問到可覺被惡搞，她們反而覺得有趣，揚言不介意互爆秘密，開玩笑指隊友們是「感情第二，金錢第一。」