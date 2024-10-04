Light of ASEAN新概念　戰鬥格鷗翼

由通用汽車、上汽汽車和五菱汽車組成的合資公司上汽通用五菱（SAIC-GM-Wuling），早前於「中國－東盟博覽會」帶來一款啟發自戰鬥機空氣動力學設計的純電概念轎跑「東盟之光」（Light of ASEAN）。不僅擁有超低風阻系數，還車載智能跟車機械人及零重力懸浮雙模式車廂，將未來移動出行的更多可能性呈現車迷眼前。

空氣動力設計美學

全新Light of ASEAN的設計靈感來自戰鬥機，車頭採用呈尖錐形、廠方稱之為「十字星錐」的造型設計，配上獨特T形LED日間行車燈、一對跟車身同色的大型前翼片及黑色前下擾流，營造出一種銳不可當的氣勢。其頭冚更借鑑戰鬥機的「鴨翼」前置翼設計，最大特色是配有一對朝向兩側A柱旁電子側鏡頭延伸的翼片。而流線玻璃車頂盡處，則配備狀如收攏翅膀靜待時機的「斂翼」式懸浮尾翼，配合同樣極具空氣動力設計美學的尾泵把，實現僅0.18Cd超低風阻系數。

機械人偵測路況

說到車尾，不得不提車上其中一大智能科技重點，指的是車尾配備跟車機械人。這個智能小助手平時藏身在尾燈下方，尾部中央雙垂直紅色LED裝置便是其「基地」。需要時可透過自動伸縮小斜台駛到路面，打開並切換至執勤模式，一邊自動導航一邊進行路況偵測。由於自攜太陽能充電功能，不用擔心執行偵測任務期間電量耗盡。在執勤出動期間，還可隨時將它召回，它身上配備自動導航能自動返回車輛，摺合後經小斜台駛回「基地」。

零重力舒適座椅

至於特大鷗翼門打開後，內裏是一個2+2布局車廂，受惠於刪走了B柱設計，最大好處是進出車廂暢通無阻，無論是進入前排還是後排都從容輕鬆。全車座椅均採用零重力設計，一對懸浮式液壓平衡前座椅更可隨時由跑車般的高包裹性運動坐姿模式，電動調校至房車般舒適座椅模式。其前方是一組覆蓋整個錶台並結合Incell觸控技術的LTPS低溫多晶硅超高清環繞式屏幕，不僅支援眼球追蹤技術，還可透過升降U形賽車軚環連數碼化儀錶及沉浸式音響的機械裝置，滿足各位舒適房車與運動跑車兩種駕駛體驗。