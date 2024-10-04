鄉謠男歌手Garth Brooks被化妝師指控強姦毆打

62歲格林美得獎美國鄉謠男歌手Garth Brooks周四（3日）被妻子Trisha Yearwood的前化妝師於加州法庭入稟，指控強姦與毆打。文件中，該化名的化妝師於1999年獲聘替Trisha化妝，Garth於2017年請她幫自己化妝。化妝師指Garth曾向她傳性意味短訊，談自己的性幻想與性生活。化妝師於2019年到Garth寓所工作，Garth從浴室赤裸全身，勃起地出來，並一邊抓著化妝師的手逼她摸自己陽具，一邊告訴她很想她戴著眼鏡為他口交，讓他射精在臉上。

同年5月，Garth帶化妝師同行飛到洛杉磯出席向R&B歌手Sam Moore致敬的格林美活動，卻只預訂一間酒店套房，當她要求自己住另一間房時被拒絕。Garth繼而赤裸地擋住化妝師去路，抓住身高只有5尺的化妝師腳踝讓她倒掛，然後粗暴地強姦她，她感到身體像是要裂開兩邊。事後她為生計，繼續為Garth化妝，Garth會一邊被化妝，一邊抓她胸部，又表示想她與其妻子一起玩3P「多人運動」。

Garth發出聲明否認指控，表示：「過去兩個月，我不斷被造謠者恐嚇要是不支付幾百萬，未來就會非常可怕，就像是有一支上膛的槍在我臉前揮舞。掩口費，無論多少，也是掩口費。在我角度，那代表我承認一些我做不出……一些人類永遠不應該對別人做的醜惡行為。我今晚只想玩音樂，繼續做好事。這些美好的事物可能不再存在，令我心碎。我相信法律制度，我不畏懼真相，而我不是他們所形容的人那樣。」