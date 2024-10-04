黎愛蓮舉行喪禮　姜大衞黃淑儀送別好友

武打演員梁小龍的歌手前妻黎愛蓮（Irene Ryder）於9月1日因病離世，終年75歲，今日（3日）於大角咀九龍殯儀館地下德望堂設靈，喪禮採用天主教儀式進行，翌日出殯，靈柩將在柴灣天主教墳場安葬。

靈堂布置簡約素淡，其女兒Anne的白色心形花牌放置在靈堂中央位置，前夫梁小龍亦有送上印有「息勞歸主」的花牌送前妻最後一程，另外圈中人賈思樂、黃淑儀夫婦、邱禮濤和香港演藝人協會等均有送上花圈。而Joe Junior夫婦 、黃淑儀和姜大衛夫婦則到現場致哀。

女兒Anne受訪時透露媽媽是因肺炎上呼吸道受感染而離開，加上媽媽年紀大，又不願看醫生，又言媽媽生前做過好多手術，所以心臟比較脆弱。問到媽媽有什麼遺願，她表示媽媽最重要的是自己，最不放心也是自己：「因為我永遠都係媽媽嘅小朋友。」透露媽媽走得好安樂，亦一直陪伴媽媽身旁，亦完了媽媽在家離開的心願，指其實媽媽在家已經沒有了心跳，送了醫院搶救，滯留醫院三日。問到媽媽可有傷心事？她說：「大家都知，心照啦，有好多嘢已經過去，留畀大家美麗嘅一刻已經足夠。」她又透露媽媽生前不喜歡外出社交，面對太多人，不過都有與學生、好友黃淑儀和姜大衛夫婦一起食飯：「不過都要黃淑儀和姜大衛叫好多次先肯出嚟食。」

同場，Joe Junior表示跟黎愛蓮識於微時，稱14歲在詩歌比賽班上結緣，稱讚對方是一個唱歌和為人都好好的女生，所以當收到對方離開的消息，都大感愕然：「不過我知道佢身體一直麻麻，我哋有傾過電話，仲話要約出嚟飲茶。」又憶起二人當年曾一齊登台演出，表示對方的歌聲永遠都會存在他的腦海中。