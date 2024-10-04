雲浩影出戰羽毛球賽　黃妍苦練下使出瞓身救波

藝人梁釗峰、陳柏宇、黃妍、雲浩影與電台DJ、小儀、急急子等今日（4日）舉行

《903 AllStar羽毛球賽》為11月舉行的《903 AllStar籃球賽》作熱身「歌星勇士隊」派出梁釗峰、陳柏宇、黃妍及雲浩影與「九零三人隊」Elsie、小儀、急急子、歪歪等對戰，經過三回合羽毛球雙打激戰，「九零三人隊」先拔頭籌，以三比零大勝「歌星勇士隊」。

羽毛球港隊代表李卓耀壓軸登場，以特別嘉賓身份出戰表演賽，歌手及903 DJ聯隊對戰，最後李卓耀展示超強球技，以28比19獲勝。「歌星勇士隊」得分最多的是陳柏宇，原來他7歲開始打羽毛球，被3位隊友大讚球技超好，在表演賽更一嘗與港隊李卓耀同場比賽：「我其實不滿自己嘅表現，不過好開心可以同羽毛球一哥李卓耀一齊打波，好滿足，但係唔夠喉。」

黃妍為了今次熱身賽在一個星期前學打羽毛球及開始瘋狂苦練，多次在比賽中「瞓身救波」，豪不錫身，原來也是在李卓耀身上偷師：「阿耀嘅求生意識勁強，我學識見到波就要接，Out咗嘅波都要接。」雲浩影同樣是羽毛球新手，很高興與李卓耀一齊比賽：「我好擔心自己阻到阿耀打波，原來佢好Friendly，仲要係鼓勵型，畀機會我打幾球，佢真係好勁。」

釗峰透露已開始為11月舉行的籃球賽加操的，笑言「歌星勇士隊」人才濟濟，勝算十足：「歌星隊有50幾人，又有好打得嘅Jay Fung（馮允謙）同埋 Ian（陳卓賢），今年一定再贏DJ隊。」