鄭梓浩效應！劉威煌撐人誰無過：如果中學同學篤我都會賴嘢

《中年好聲音2》歌手顏米羔與劉威煌今晚（4日）以華服上陣獻唱歌曲，米羔透露今次是首度與中樂團合作，可謂成就解鎖，至於威煌表演時則有小朋友在身後打功夫助興，他大讚小朋友非常醒目。

講到華服，米羔表示平時也愛穿華服，反而威煌則甚少，但他發現近年不少潮牌也加入華服元素，故自己也不經意買了。米羔身穿華服再配紙扇，他笑言頗有電影《胭脂扣》的味道，威煌稱讚張國榮及梁朝偉在戲中穿起古裝好有型，並指除了他們外，全場觀眾也穿起華服到場，場面震撼，笑言下次可考慮著古裝開騷，問他們想扮演甚麼角色？威煌稱要演《神鵰俠侶》中的楊過，而米羔即笑指要做神鵰。

另外，提到《中2》歌手鄭梓浩近日被中學爆料，指對方讀書時經常溝女及講大話，威煌與米羔自認小時候也試過講大話，威煌不諱言：「人誰無過？如果我啲中學同學篤我，我都賴嘢。」至於溝女，米羔笑謂：「叻仔，我都想學，點做到？」威煌指需要靚仔先溝到。

聲夢歌手黃洛妍稱會邊拉小提琴邊唱歌，模特兒則會同時行catwalk。大會以華服為主題，她透露小時候也有穿旗袍，但長大後沒有穿過，她喜歡長身及高衩的旗袍，講到著旗袍剪裁貼身，問她是否需要keep fit？她自言：「OK啦！」但無意同模特兒一齊行catwalk，認為現年21歲的妹妹比較適合做模特兒：「佢比較貪靚，我平日打扮整潔同方便就可以。（妹妹似唔似你鍾意唱歌？）佢都好鍾意唱歌，我哋會邊食飯邊聽歌，食飯時會一齊唱歌。（佢想唔想入行？）唔知。（你有冇叫佢參加唱歌比賽？）冇，睇佢自己意願。」