【是日通勝】

農曆九月初三

甲辰年 癸酉月 壬寅日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：作灶、理髮、會友

忌：祭祀、祈福、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：06、24、13

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：身心狀態很不錯，趁機做點運動不會蝕底。

金牛座：運勢回落，但仍勝過不少人，保持平常心。

雙子座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

巨蟹座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

獅子座：頭昏腦脹，反應遲鈍，外出談公事易撞板。

處女座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

天秤座：投入感不足，事業受影響，盡快作出改善。

天蠍座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

人馬座：與愛侶郊遊有助增進了解，還可強身健體。

山羊座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

水瓶座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

雙魚座：迎來有趣一天，出席社交場合有驚喜發現。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）兔 壓力大

鼠：健康運一般，頭痛要留意，不可輕視。

牛：生活出現許多煩惱，一時三刻理不清。

虎：桃花旺，有意中人的話，可嘗試表白。

兔：生活負擔大，不利健康，要好好休息。

龍：不必太執着於某些事，保持平常心吧！

蛇：人緣好，有心事也不愁沒有傾訴對象。

馬：毋須跟別人做比較，只會令心情變差。

羊：想辦法讓生活變得更好，卻事與願違。

猴：是日沖煞，工作運差，易被私事干擾。

雞：參與社交聚會，有機會得到意外收穫。

狗：給伴侶多幾句讚美，感情生活更美滿。

豬：心情欠佳，花錢買開心也是無補於事。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最有藝術天分的TOP 3星座

有些星座天生擁有非凡的藝術天賦，可以用自己的獨特方式表達感情和想法，並創造出令人驚嘆的作品。以下是最有藝術天分的3大星座：

1.雙魚座

雙魚座的人非常善於音樂、舞蹈和戲劇，能夠在這幾方面展現出自己的天分。他們有着非常敏銳的感受力和想像力，能夠用獨特方式表達內心的情感和想法，通過表演或演奏，將觀眾帶入一個全新的世界。雙魚座的人還有着非常好的手工藝術天賦，可以用自己的手藝制作出令人驚嘆的作品。

2.天秤座

天秤座的人非常善於美術、攝影和設計，能夠在這幾方面展現出天賦。他們有着非常好的審美品味和創造力，能夠用自己的作品展現出優雅和美感。天秤座的人又有着非常好的口才和表達能力，能夠用自己的語言和文字表達自己的想法和情感。

3.獅子座

獅子座的人非常善於表演和舞台藝術，又有着非常好的自我表達能力和創造力，能夠在音樂、舞蹈、戲劇、電影等方面展現出個人天賦，用自己的演技和表演將觀眾帶入一個全新的世界，展示出實力。獅子座的人亦有着非常好的領導力和組織能力，能用自己的才華影響和激勵他人。