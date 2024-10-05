娜扎新作仆直撤檔恐淪票房毒藥　林允客串無助劣勢

內地影星娜扎、肖央主演電影《出入平安》因不敵眾多大片，票房失利，前晚片方宣布撤檔！娜扎與有份客串的林允在片中有不少破格演出，可惜最終慘敗收場，有網民擔心接二連三在影壇「失守」的娜扎，會否事業下滑，難以翻身！

內地近日有多部大片上映中，短短幾天已錄得逾10億人民幣總票房成績，其中朱一龍演出的《志願軍：存亡之戰》、趙麗穎主演的《浴火之路》及王俊凱主演的《749局》一直名列3甲，成績不錯。相反娜扎與肖央主演的《出入平安》反應不似預期，自9月30日上映以來僅收約1,900萬人民幣（約2,100萬港元）票房，成績差強人意，片方前晚發出通告，明言撤檔退出戰團，擇日重映！

娜扎的演技愈來愈受認同，可惜今年事業運似乎不太暢順，之前與成龍、李治廷合演的電影《神話》暑假推出時，檔期亦曾作出更改，全片投資億元人民幣起跳，最終只收得7,990萬人民幣（約8,845萬港元），如今《出》片亦出師不利，網民擔心娜扎日後的電影發展，及拖累她人氣下滑。

出品人無癮：最後一次投資

而有份客串《出》片的前星女郎林允，於片中拋開靚女包袱，飾演因地震壓斃的準新娘，垂死一刻的演技，獲不少網民大讚，更有人指差點認不出林允，可惜好評亦未能令電影逃出徹檔的厄運。

而《出》片宣布撤檔前有影迷投訴，指購買戲票後被強制退款，理由為「影院設備故障」，更甚是試過開場後觀眾竟被迫提前離場，令人憤怒。出品人方雨晗於社交平台留言表示大感氣餒，揚言這是自己最後一次投資電影。除了《出》片，同期另一套上映中的動畫《皮皮魯和魯西西之309暗室》亦於前晚宣布撤檔。