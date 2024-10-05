娛圈單打︱企業強人唔夠強　唯獨女神最吸睛

TVB重頭劇《企業強人》已播出大半，號稱以順豐速遞為藍本，本來看頭十足，但檢點下來，劇情沒有高潮起伏，又無真正觸及物流業運作，所謂的商場爾虞我詐更是小兒科。所有劇情靠把口推進，男主角陳豪噏幾句就輕易化解危機，非常兒戲。論商戰劇，遠遠不如羅嘉良陳年舊戲《創世紀》可觀。

當然，此劇也非一無是處，陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、姜大衞演技不嬲有保證，但要數最大亮點，肯定非張曦雯（Kelly）莫屬。她在劇中飾演野心勃勃的女強人宋翹，一直對前夫陳豪未能忘情，弄得現任譚俊彥極為葡萄，勢要搞垮陳豪檔生意。

既然能令兩大男主角傾心，這個女角色必須外內兼備。Kelly選美出身，有美貌有身材，外在條件已經100分。Kelly演來極具說服力，既有女強人的冷靜一面，又有商場上的勢利計算，更有對前夫的情深一往，令觀眾賞心悅目。

而Kelly的女強人造型，更令外界讚不絕口。她每次出場穿搭都簡潔俐落，一方面凸顯女人味，另一方面又不失莊重，非常配合角色職業和個性。原來劇中過半造型都是Kelly私伙靚衫，當中不乏一線名牌。為了靚靚，也為了更好效果，Kelly都算不惜工本。

很可惜，此劇劇本平庸，觀眾本想一窺順豐究竟是怎麼起家，惟此劇統統欠奉。陳豪簡單一句想做物流業，有國家政策配合，就由Banker搖身變成雄霸全國的物流業大亨，睇到觀眾眼瞏瞏。這類合拍劇，資源較多，拍攝手法也比前進步，惟劇本空洞始終是致命傷。