東方日報C1：孖AL救亡姜濤突甩底　Edan執二攤被榨乾

兩大男、女團MIRROR及COLLAR合體的演唱會傳銷情欠佳，要出動人氣王姜濤與Anson Lo（AL）救亡，怎料姜濤突然「放飛機」，結果要日踩逾16小時的Edan頂上，令其Fans大表不滿，在網上鬧爆「收買人命」！而為演唱會日排夜排的Marf疑騷前「失聲」，要針灸急救。

由MIRROR成員Jer、Jeremy與Stanley，聯乘師妹組合COLLAR成員Marf、芯駖及Winka的合體演唱會，今、明兩日在灣仔會展舉行，擺明以人氣男、女團Crossover作賣點，但門票銷情不似預期，至昨日為止，兩場騷價值1,280、980及680元的門票均未售罄，連二手拍賣網亦出現割價促銷情況，有網民踩多腳嘲：「得一個『上弦』，如果冇COLLAR，會唔會冇咁傷？」

眼見門票滯銷，所屬公司MakerVille即出招救亡，向官方粉絲「Miro」賣大包，舉行問答遊戲派免費飛，每場名額200位，每位可獲贈2張門票，即兩場共派發800張飛；同時對外「放風」指姜濤與Anson Lo將以嘉賓身份分別於兩場助陣，實行擔當「救亡小隊」，希望以兩人的號召力幫忙「散飛」，務求輸少當贏。

Marf疑臨陣失聲

其實有份演出的MIRROR與COLLAR成員連月來積極排練，除不時分享綵排花絮，每次受訪及在早前的「Miro網上見面會」均落足嘴頭推銷，日前Marf綵排期間，又偷偷拍下Stanley在一旁狂做掌上壓的操肌片，寫道：「努力的筋肉人。」但未知Marf是否太操勞致失聲，前晚Po出一張頸上喉嚨位置插了多支針的針灸相，為求Good Show出盡力。

據悉不少「姜糖」（姜濤Fans暱稱）已「落疊」買飛，怎料日前驚傳「姜濤好似離開香港喎」，暗示他不會現身，隨即掀起一片放飛潮，知情者說：「有傳姜濤本來答應咗做嘉賓，但同公司話臨時有私事要去台灣，所以去唔到。」有指姜濤一直有鋪「出Trip癮」，拍畢新劇即秘密向公司請假外遊，由於未有交代詳情亦沒有出Po，所以「姜濤去哪兒」無人知曉。

日夜趕劇冇得瞓

姜濤臨陣脫腳，MakerVille急謀有號召力、又跟Jer及Jeremy關係良好的成員補位，最終「重任」傳落在Edan身上。不過，被公司「睇重」臨時拉伕的他反而頹爆，皆因除了不甘心做後備攝位，主要是近月他正趕拍新劇，每日開兩組連踩逾16小時，筋疲力盡，故擔心顧此失彼，影響兩邊的演出水準。Edan這幾天不斷在網上Po開工、放工相，向來活潑的他明顯強顏歡笑，認真陰功！

而其Fans「爵屎」亦心痛今年頻發生「E先生連環不幸事件」，擔心Edan身心承受沉重壓力，先有後援會傳千萬會費「失蹤」，又因認愛馬國女神林明禎而大量「脫粉」，而他還要趕劇：「佢戲份好多，天未光拍到夜晚黑，仲要做團歌宣傳，連瞓嘅時間都冇，公司仲要佢頂埋呢個騷，真係收買人命咩！不過Edan好好，唔開心都冇表現出嚟。」

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