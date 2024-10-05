平衡腸道微生態　改善敏肌紅損痕

【特約報道】皮膚的質素和腸道是否健康聽上來好像互不相干，但實則上有莫大關係。 『腸 - 皮膚軸』指的是腸道菌群與皮膚健康之間的雙向關係。 腸道菌群由數兆微生物組成，包括細菌、病毒和真菌，它們在消化、免疫功能和整體健康中扮演著重要角色。

有很多國際醫學研究顯示，好菌與壞菌的比例失衡都會令腸道健康產生變化，而腸壁之間的縫隙會令腸道的毒素和未消化的食物流到我們身體，就會產生一些發炎效應，直接影響身體，皮膚正是首當其衝。腸道微生態失衡會觸發免疫反應、輸送發炎因子到達皮膚，並誘發過敏反應，影響皮膚屏障功能。

長期不良的飲食習慣，進食過量高升糖指數的食物如糖果和白飯等，也會增加油脂分泌同引起皮膚發炎的機會，也對腸道微生態有一定的影響。此外，常吃辛辣食物，都會令腸道微生態轉差，都是引起皮膚過敏的成因。

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