Nowhere Boys開騷擺AK上枱　Band仔騷肌炒熱氣氛

樂隊Nowhere Boys昨晚（4日）於西九文化區自由空間大盒舉辦一連3場「𝗡𝗢𝗪𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗕𝗢𝗬𝗦 <<𝗨𝗦>> 𝗟𝗜𝗩𝗘 2024」音樂會。演唱會以嘉賓李凱翹打頭陣作暖場，唱出《分手的決心》，再由Nowhere Boys出場以歌曲《我們的航海時代》和《掹藤》為演唱會揭開序幕。音樂會上，結他手Kenneth Angus問到大家喜不喜歡AK？即引來全場歡呼，Kenneth說：「我就係AK，來自粉嶺嘅AK。」然後唱出由他們為江𤒹生編曲的歌《信之卷》。

演唱會中段，現場觀眾應要求拿起會場派發的紙張，摺成紙飛機，在唱《放飛之旅》時，眾人齊齊向台上的方向拋出，場面壯觀。Nowhere Boys表示在香港搞Band Show好難，所以希望大家多多支持本地樂隊：「其實我哋咁多年嘅努力，都真係投資晒喺呢個第9年嘅騷上，我哋開頭賣飛有一段時間諗不如取消啦，不過好多謝啲朋友畀地方我哋貼海報。」

唱到《天外飛仙》時，主音Van Chan和鼓手Nate Wong脫去上衣大騷肌肉，在舞台上又唱又跳，相當落力，瞬間炒熱全場氣氛。最後，他們唱出《我在》為演唱會畫上完美句號。

受訪時，Nowhere Boys表示今次首場演出全員都出盡全力表演，完全沒有留力，提到除衫騷肌，主音Van Chan就表示其實一早已經定好目標，想今場show展示一下身體，所以為了騷肌，早在演唱會的3個月前已經默默加操，問到其他成員之後可會加入騷肌？Van Chan就笑言會迫其他成員除衫：「每一日都會多一個成員除衫。」提到樂隊即將邁向成軍10年，他們就表示有計劃進行巡迴演唱會：「我哋相信今次呢場show係一個起點，話畀人知我哋就嚟10周年啦，希望嚟緊會有個tour，去唔同地方，然後再返嚟香港，到時就做一個大騷，希望做到呢樣嘢（出張10周年專輯？）我哋冇諗大碟，因為依家最緊要有現場，碟呢樣嘢都已經係屬於周邊產品。」他們又稱想去新加坡、台灣和泰國等地，主要圍繞東南亞地區作演出。他們亦表示希望下次開show可以在一個較大有四面台的場地表演：「本來想去九展，但依家已經冇咗，所以下個目標想去伊館。」