2016年解散的韓國女團2NE1,早前宣布合體,並於昨日(4日)起,一連3天在首爾奧林匹克大廳舉行3場演唱會,慶祝組合出道15周年。昨晚首場演出中,她們以《Come Back Home》及《Fire》揭開序幕,之後接連唱出《Falling In Love》、《If I Were You》、《Lonely》、《Come Back Home》及《I Am The Best》等20多首人氣之作,Encore時更連唱了《Medley of Crush》、《Ugly》及《Go Away》等多曲,全晚合共演繹多達25曲。當晚Big Bang隊長G-Dragon與女團aespa成員Winter等亦有捧場,不少圈中歌手拍片送上祝賀,包括IU、aespa、(G)I-DLE 、NewJeans、IVE、TWICE、TREASURE及Stray Kids等,全場氣氛high爆。