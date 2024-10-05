【IB攻略】申請UCAS時　IB學生需要留意事項

UCAS（英國大學和學院招生服務）是英國的一個官方機構，負責管理和協調高等教育的申請過程。UCAS受到香港IB學生的歡迎，但在申請UCAS時，IB學生需要留意以下一些重要的申請事項：

1. 申請平台

UCAS提供了一個統一的在線平台，讓學生能夠申請英國的大學和學院。學生可以通過這個平台提交申請，選擇最多五個課程（報讀醫科、牙醫和獸醫的學生只能選擇四個）。

2. 信息資源

UCAS網站上有豐富的資源，包括各大學的課程信息、入學要求、申請截止日期等，幫助學生做出明智的選擇。

3. 個人陳述

UCAS要求申請者撰寫個人陳述，這是學生展示自己學術能力、興趣和動機的重要機會。但需要注意的是，在UCAS申請平台上，每位申請者只能提交一封個人陳述信。因此，建議五個選項都選擇同一個方向的學科，這樣在撰寫個人陳述時，可以集中於某一學科方向，更清晰地表達你的動機和適合性。

4. 推薦信

UCAS推薦信是申請英國大學過程中的重要組成部分，通常由申請者的老師、導師或其他專業人士撰寫，以支持他們的申請。通常推薦信會通過UCAS系統直接提交，推薦人需要在UCAS網站上創建帳戶並上傳推薦信。

5. 學術成績

提供IB成績或預期成績，確保符合所申請大學的入學要求。

6. 課外活動

強調與所選課程相關的課外活動或經驗，這能增強申請的競爭力。

7. 通知和錄取

UCAS負責處理大學的錄取通知，學生可以通過UCAS系統查看自己申請的狀態和結果。

8. 申請費用

使用UCAS提交申請需要支付一定的費用，這取決於申請的課程數量。

總括而言，在申請UCAS時，如果能了解清楚相關信息，IB學生就能做好充分的準備。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣