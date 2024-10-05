汪小菲新老婆被寸唔夠大S靚叫佢整容　Mandy超EQ回應贏掌聲

大S（徐熙媛）前夫汪小菲今年5月底與新歡Mandy（馬筱梅）領證結婚，近幾個月不時合體直播高調放閃，Mandy的高EQ也經常穩定汪小菲過於激動的情緒，受到不少網民讚賞。只是身為汪小菲的再婚妻子，Mandy不免會被拿來與大S和前度張穎穎比較，近日有網民直言「還是她們更漂亮」，Mandy也正面回應。

Mandy嫁給汪小菲前，就已經是名氣不小的台灣網紅，戀情曝光後也經常在社交平台與粉絲互動。近日有網紅在她的影片留言表示大S和張穎穎更漂亮，建議她整型「可以把嘴巴做一下，會看起來舒服一點」，面對攻擊性言論，情緒穩定的Mandy絲毫沒有表現出動怒，高EQ回應：「她們都是美女，我追隨不了！」

此外，還有網民直言Mandy「感覺挺善良也挺精緻的，就是妝有點濃」，讓她立刻虛心表示：「建議收到！」大方接受網友的惡評。有的網民則是留言：「在北京的這些日子感受到花別人錢的溫暖吧！」寸Mandy花汪小菲的錢，對此她回應：「我只花我老公的錢，沒有別人！」強調汪小菲不是別人而是老公，回擊網友之餘不忘放閃，得體應對獲得粉絲一致好評。