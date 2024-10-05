陳展鵬同老婆帶小朋友遊主題公園　單文柔學1粒鐘就識衝浪

視帝陳展鵬與太太單文柔（Phoebe）工作和生活中取得平衡，就算平時幾湊女，工作幾忙都好，二人都識得分配時間，做自己喜愛的事，身心都活得健康、快樂。日前展鵬與Phoebe和好友劉穎鏇陪一班小朋友同遊主題樂園，今次是自發性活動，善心爆棚，展鵬都有PO相於社交網，並寫道：「回想自己第一次去主題公園係15歲，雖然過咗好耐，但係都會記得，可能係每個小朋友嘅夢想。而小豬比第一次去主題公園比我早好多好多，但係我更開心同滿足，因為可以成為佢嘅陪伴，分享佢嘅第一次，yeah！今日竟然，可以身體力行，將慈善機構，家庭聯繫在一起！非常開心，非常有意義！希望透過唔同嘅活動，可以帶嚟關懷、歡欣同正能量！」而Phoebe向來與劉穎鏇相當老友，兩位「大朋友」更趁機會玩番夠本，淋着雨食雪糕，夠晒過癮。

而Phoebe亦PO了衝浪片，坦言愛上了衝浪，片中的她趴板又站板，又指自己很喜歡水上活動，但就是沒有勇氣，沒想過今次可以於1小時內就學識，笑言：「對於一個手腳協調不好，又好細膽嘅我，已經好叻。」證明教練教得好好。