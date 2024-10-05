【營事檔案】金沙鹹蛋黃牛扒三文治

菜式中的金沙是指使用鹹蛋黃作為主要調味料，鹹蛋黃覆蓋在食材上是的金黃色就被稱為金沙。常見與金沙作配搭的食材包括金沙蝦球、金沙豆腐煲、金沙南瓜以及金沙鮮魷等，都十分受歡迎。

少油金沙做法

鹹蛋是經過鹽漬處理的鴨蛋或雞蛋，富含多種營養素，例如維生素A，可有助於視力和免疫系統健康，其他橙紅色的蔬果如南瓜、紅蘿蔔等，都含有維生素A。但一般鹹蛋黃的料理都會先以油炒過再加入相應食材炒勻，加上某些食材會先油炸再炒，因此整體脂肪量較高。而今次的食譜是直接壓碎鹹蛋，就可減少整體油分的添加，但同時風味不減。

牛肉含易吸收鐵質

牛扒或牛肉富含鐵質，而動物性鐵質即是血紅素鐵，相對植物性鐵質更易於被人體吸收，有助於預防缺鐵性貧血。鐵質對於運輸氧氣至身體各部位，以及製造紅血球等至關重要，尤其是女性及懷孕的婦女更需注意鐵的攝取量。

金沙鹹蛋黃牛扒三文治

材料：

雞蛋 1隻

鹹蛋 1隻

英式鬆餅 1個

牛扒 100克

調味料：

蛋黃醬 1湯匙

黑胡椒 適量

做法：

1) 將雞蛋及鹹蛋放入煲中，加入水，水量要完全覆蓋過雞蛋

2) 開火加熱煮沸至水滾，水滾後轉至中火，煮約8-10分鐘，盛出去殼

3) 雞蛋及鹹蛋用叉壓成泥後，加入蛋黃醬及黑胡椒拌勻備用

4) 牛扒用廚房紙印乾表面水份

5) 燒熱鑊加少許油，加入牛扒煎2分鐘後，反面再煎2分鐘，盛出切件

6) 英式鬆餅切半後放入牛扒，放上金沙鹹蛋黃醬，蓋上另一塊英式鬆餅，完成

張穎心 (Stephanie) – 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長尋找香港十八區美味又健康的餐廳，設計能配合香港都市人忙碌生活的健康餐單。