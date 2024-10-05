全紅嬋離奇抱B突入直播即彈開　阿哥帳號隨時被封

中國跳水隊成員全紅嬋在今屆巴黎奧運取得兩枚金牌，人氣爆燈，返回老家後，長期被追蹤偷拍，令她失去私隱，不勝其煩。其實要知道她的近況，可以看她哥哥全進華的直播，近日全進華進行直播時，全紅嬋抱着姪女亂入，幾秒後即閃退，全進華不禁說：「我這是冒着被封號的危險讓你們看呀！」原來未成年的小童，不能出現在直播，所以因傷患腰痛的全紅嬋仍要抱B出入，避免別人偷拍她做直播，明星運動員確是有苦自己知。

從事直播主工作的全進華，在巴黎奧運期間，曾到法國捧妹妹全紅嬋場，感動萬千網民。但亦有指自從全紅嬋因跳水奪冠成名後，全進華的直播銷售額，一場暴升至750萬人民幣，之後他拍片分享《給全紅嬋的一封信》，講述妹妹小時候的成長點滴，影片獲得300萬點讚，全進華亦順利進入百萬粉絲直播主之列。近日他做直播時，全紅嬋抱姪女經過，雖然立即離開但已有網民指全進華違規，原來未成年的小童，不能出現在直播。全紅嬋經常抱小姪女，除了因為愛錫有加外，更是防止被人偷拍後直播。今次全紅嬋在哥哥直播帶貨時誤入，會否影響到哥哥的帳號，仍是未知之數。