美好假期　由食Brunch開始

每逢來到假日， 總會安排各項活動，好好和朋友聚會，吃飽再出發最好不過。想吃得好首選豐富又琳琅滿目的早午餐，美味食物再加上熱鬧的氣氛，必定能度過美好假期。

暢飲酒類

享用美食時來杯美酒，心情更佳。中環日系巴西餐廳近日更換全新菜單，晚市菜單有巴西風味松露芝士包、清酒煮蜆、三重他他、香烤三文魚和烤雞等選擇，星期日至四有全新雞尾酒系列和優惠歡樂時光。來到星期六、日及公眾假期，有全新5道菜早午餐菜單，菜式包括香烤粟米筍、雞肉大阪燒和柚子醃三文魚作前菜，主菜可選花生醬烏冬配時蔬、慢烤豬肋骨、炭燒草飼牛側腹肉或香烤三文魚等，最後以甜品拼盤作結。享用早午餐時，更包括1小時免費暢飲指定氣酒酒、啤酒或汽水等，讓食物更加美味。

夜貓子之選

誰說早午餐只能在中午享用？尖沙咀意日餐廳近日重新在逢星期六晚上9時推出暮夜早午餐，並帶來多款新菜，虎蝦配時令蔬菜天婦羅、安格斯牛肉薄片配黑松露蛋黃醬、布拉塔芝士配番茄羅勒沙律作前菜，主菜有蜂蜜芥末炸羊排、南瓜蘑菇香腸意粉及各式日式美食選擇，再來一個甜品拼盤，客人可升級2小時無限暢飲套餐，邊吃邊欣賞世界級夜景，好Chill。

爽歎啤酒

為慶祝德國慕尼黑啤酒節，銅鑼灣歐陸餐廳主廚Stanley Wong和中環德國餐廳主廚Peter Find合作，於10月12日及13日推出德國啤酒節的四手聯乘主題早午餐。16道菜式有黑森林火腿、Obatzda芝士抹醬、煙肉薯仔沙律、燉牛肉湯和德式雜燴等作享頭盤。主菜有脆皮燒豬手、德國芝士雞蛋麵、德國餛飩和烤全雞等選擇，甜品有德式蘋果批、紅莓奶油布丁和黑森林蛋糕等，值得一提時，客人可無限暢飲4款德國啤酒，享用時更投入。

西班牙Tapas

西班牙Tapas數量繁多，美味又佐酒。灣仔西班牙餐廳於逢星期日及公眾假期推西班牙小吃自助早午餐，各款西班牙小食、冷盤、生蠔和芝士無限享用，招牌主菜有烤豬肋骨、炭烤牛柳和多汁龍蝦燴飯等。逢星期六、日及公眾假期則有隨你所「享」早午餐，餐廳可按客人要求訂製美食，夠晒彈性。