天主教明我幼稚園及明我幼兒園　已參加免費「幼稚園教育計劃」

培育兒童自理能力 推行「教師學位化」

香港中文大學校長段崇智，今年七月為明我幼稚園在中大邵逸夫堂舉行畢業典禮授憑。段校長盛讚該校在推行的「立體全人教育」中，更建立對勞動的價值觀，設立「服務獎」讓明我學生從小培養公民意識和責任感。明我幼稚園多年來培育兒童除了在品德修養方面和努力學習外，也教導和鼓勵孩子要有自理能力的習慣，也要關心和幫助別人。該校100%為合格幼稚園教師，其中完成或修讀學士學位共48位，佔88.8%，完成香港中文大學或香港教育大學碩士學位共11位，佔20.8%，該校正積極推行「教師學位化」。