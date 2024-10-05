天主教明我幼稚園及明我幼兒園 已參加免費「幼稚園教育計劃」
2024年10月05日 16:00
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明我幼稚園本年度畢業典禮假香港中文大學舉行，圖為主禮嘉賓香港中文大學校長段崇智教授授憑予（港島校）畢業生，旁為校監殷巧兒太平紳士。
【營業資訊】明我教育機構（慈善團體）屬下的天主教明我幼稚園、明我幼兒園（港島校及奧運校），自政府政策推行開始，經已參加政府「幼稚園教育計劃」，成為免費幼稚園。該校現已接受2025至2026年度入學(包括網上)申請。入學申請詳情可瀏覽該校網頁：http://www.dominicsaviokg.org ，或致電2568 0181 （港島校：香港筲箕灣西灣河街82-98號）、2626 9323（奧運校：九龍旺角西海庭道海富苑海韻閣）查詢。為方便家長，該校更備有校車，港島校行走銅鑼灣至柴灣，奧運校行走油尖旺、柏景灣、維港灣及西九龍各區。
培育兒童自理能力 推行「教師學位化」
香港中文大學校長段崇智，今年七月為明我幼稚園在中大邵逸夫堂舉行畢業典禮授憑。段校長盛讚該校在推行的「立體全人教育」中，更建立對勞動的價值觀，設立「服務獎」讓明我學生從小培養公民意識和責任感。明我幼稚園多年來培育兒童除了在品德修養方面和努力學習外，也教導和鼓勵孩子要有自理能力的習慣，也要關心和幫助別人。該校100%為合格幼稚園教師，其中完成或修讀學士學位共48位，佔88.8%，完成香港中文大學或香港教育大學碩士學位共11位，佔20.8%，該校正積極推行「教師學位化」。