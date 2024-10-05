本日日本：震撼秋紅！40,000棵掃帚草大包圍

秋季到訪日本，除了漫山遍野的楓樹吸引，同樣當紅的還有掃帚草！當地不少景點以此毛茸茸、呈圓球外形的植物作招徠，每年9至10月，其葉片會由春夏時期的嫩綠變成火紅色，非常搶眼艷麗！位於茨城縣便有公園種植多達4萬棵掃帚草，遍布山頭一片紅的壯觀場面成了園區吸客生招牌。另外，千葉縣及滋賀縣亦分別有牧場及花園種有大規模掃帚草園區，令人大飽眼福。

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茨城縣：佔地2.3公頃 加添花園

學名為地膚、又名波波草的掃帚草，憑着可愛飽滿的形狀和柔軟質地，加上葉子按季節會呈現不同色彩，近年成了甚具人氣的觀賞植物。想見識箇中魅力，茨城縣的國營常陸海濱公園可算係首選好去處，公園即日起至10月31日正舉行「掃帚草Carnival」，其見晴之丘區域的掃帚草規模今年加碼擴充，由原本33,000棵增至4萬棵，佔地達誇張的2.3公頃！只見密密麻麻的掃帚草將眼前山頭染成一片鮮紅，訪客可穿梭其中近距離細味一番。與此同時，山腳則有200多萬株波斯菊及一片白色蕎麥花海陪襯，並新增種植了包括萬壽菊、雞冠花等約15種花卉的Welcome Garden，繽紛色彩跟掃帚草的紅相映成趣。活動另一焦點是提供大量茨城縣當地美食，還有掃帚草咖喱及掃帚草軟雪糕兩大相機先食的出品。活動期間的指定日子還安排了吹奏樂Carnival及海濱陶藝祭等節目，加添更多玩樂元素。活動期間成人入場費¥800（約HK$43）。

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千葉縣：手作體驗 特色布置

要數另一欣賞掃帚草的熱點，推介位於千葉縣富津市鹿野山的Mother Farm。該牧場面積約250公頃，相當於13個維園，場內集合了多種消閒觀光元素於一身，除可與牛、羊、馬、羊駝等動物互動，挑戰滑索等極限運動設施，到遊樂場暢玩機動遊戲，及一嘗豪華露營體驗外，當然少不了花卉植物點綴。位於「花之大斜面．東」區域，便有8,000棵高度約1米的掃帚草長滿整個山坡，佔地約4,500平方米，現正適逢由綠轉紅的階段。如果你10月上旬前往的話，站在高處俯視可算係最佳觀賞角度，事關牧場於旁邊種有20,000株、佔地5,000平方米的矮牽牛花改良品種桃色吐息，早日到訪便有機會見到粉紅色花海與紅色掃帚草爭艷的畫面！牧場更會舉行期間限定、以掃帚草炮製掃帚體驗（10月下旬起），並設置了用掃帚草製作的巨型掃帚拍照點（10月上旬起），還會推出以掃帚草和秋葉顏色為主題的飲品，無論想玩想打卡都得到滿足！ 成人入場費¥ 1,500（約HK$81）。

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滋賀縣：琵琶湖同框 打卡位處處

位於滋賀縣高島市的箱館山，冬季是滑雪場，4至11月則成了西日本最大的百合花及掃帚草花園。秋季時前往園內「看得見琵琶湖之山丘」的多個展望台，可飽覽約6,000棵紅色掃帚草，並同時欣賞日本最大湖琵琶湖美景。同期還有大片銀白芒草、藍紫色的鼠尾草、鮮艷的大麗花等，令人心花怒放。另外園內還有動用882個五顏六色風鈴裝飾的風鈴蘆葦小徑，穿過小徑後會見到夢幻的彩虹窗簾，掛滿了使用有200多年歷史的傳統織物高島縮製成的絢麗多彩窗簾，呈現隨風飄揚美景。此外，園內有為小朋友而設的Playzone，內有吹氣滑梯、滑草、彈床，以及夏天限定的戲水區及真雪小山丘。想要較刺激的玩意，則可試玩高空滑索、歷奇體驗、越野車等。也別錯過園內兩間食肆芭菲專門店LAMP及Hana Terrace Cafe，前者招牌出品有將芭菲放入煤油燈外形盛器的Lamp Parfait，後者有數量限定的熱帶花朵梳打。成人入場費¥2,500（約HK$138）。