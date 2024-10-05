理大專業及持續教育學院首辦綠色造型比賽暨時裝表演　推惜衣救地球及青少年免費借衫先導計劃

衣食住行，以衣為主。適逢全城4月力推走塑，各界亦為環保出一分力，一向主張與專業團體、商界及社區組織攜手合作，以服務社會為使命的理大專業及持續教育學院，當然領頭支持及率領一眾學生，與易搜衫社會企業有限公司及惜衣館於昨日10月4日（星期五）於理大西九龍校園首辦綠色造型比賽及一連串相關的活動，啟發一眾學生對造型搭配基本認識，推崇惜衣文化。

早前8月香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處與易搜衫社會企業有限公司於校內成立惜衣館by Styoolish，利用科技推動二手衣物流轉，宣揚減碳生活。活動當日更會公佈「惜衣有衣全港青少年免費借衫先導計劃」，讓青少年可以在善用地球資源的同時，盡情享受時尚配搭的樂趣，一同惜衣救地球！

香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監及高級講師劉銳業博士稱：「是次活動非常成功，可帶出潮流配搭，同時二手衣服能實現可持續發展，而且同學們相當享受舞台及各樣展覽。」他指，活動能達到一個互動式的體驗。他期望同學能透過是次活動，更了解「惜衣館」工作，增強回收衣物的概念認知。

劉銳業博士展望未來能與更多合作單位，包括商營機構、社褔界，及政府部門，支持「惜衣館」的發展。

身型配對衣服買賣平台Styoolish 創辦人羅旭強先生表示﹕「同學們十分享受是次活動，較上次單純只有catwalk的表演多元，因為有另一班同學擔當穿搭造型工作。」他補充，二手衣物應被適當地配搭才可令其價值昇華，最後成果亦相當可觀，同學的表現十分敬佩。另外，他指出，現場專業評審均認同，今日的參賽作品水平相當之高。

羅旭強先生指，時裝業界浪費程度高，並非單靠機構及政府可解決問題，需由民眾支持，故希望同學可透過是次活動，宣傳回收二手衣物的重要。他期望可將「惜衣」及免費借衣服的活動，配合應用程式，推廣至全港青年可用，令舊衣重拾價值。