王賢誌製作配對真人騷　9名參加者現真身

藝人王賢誌主理的男男配對真人騷《Boyscation Too》即將推出，今午舉行記者會9位參加者齊齊現身，而另有一位參加者Anthony則因不在港只拍片未有露面。9位男生中不乏專業人士，包括任職醫生的Tyler及藥廠管理層Calvin，Tyler更被投票為「理想結婚對象」，所有參加者年紀由20至44歲不等。

事後王賢誌、Calvin 及Tyler受訪，王賢誌坦言今次製作費高達400萬港元，台前幕後拉隊到峇里外景6日：「係我自資嘅，如果只係喺電視劇台播放，預咗冇錢賺。其實我年頭埋班嗰陣經濟好差，根本搵唔到贊助，只能夠見步行步，但拍完覺得好值得，節目都有配對成功，不過暫時唔講住。」

他又透露已跟所有參加者簽約：「簽約唔係為咗賺錢，而係希望日後有有關同志嘅活動，我哋可以企出嚟幫吓手，好似嚟緊我哋會出席長者同志活動，同佢哋玩吓遊戲。（開拍第3輯？）應該唔會嘞，因為香港嘅市場唔大，廣東話嘅真人騷受眾太少。」

任職醫生的Tyler拍攝節目時，仍在公立醫院上班，目前已離開正式作私家行醫。他坦言雖然新一代已比較容易接受及不介意同性戀，但醫院高層就比較守舊：「拍攝開始後啱啱完咗約，所以決定離開。同埋當時請假去幫峇里好難，而且拍攝好緊密，仲辛苦過返工！」身為藥廠管理層的Calvin則坦言想多謝王賢誌力邀自己參加，又指雖然他性格古怪，與社會風氣格格不入，但也希望今次站出來，可為同志平權方面出力。