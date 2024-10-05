太陽@Big Bang唱爆亞博　演繹方大同《愛愛愛》冧港迷

韓團Big Bang成員太陽繼早前首爾與日本開騷空前成功後，睽違7年終於回到香港，昨晚起一連兩晚在亞洲國際博覽館Arena舉行《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》。首場演出於晚上8時開演，太陽率先以經典歌曲《Prayer》和《I’ll Be There》打頭陣，炒熱氣氛。他又特意準備了Big Bang的串燒歌曲，接連演唱《BLUE》、《IF YOU》和《LOSER》，熟悉的旋律勾起粉絲滿滿回憶，全場近萬人一同大合唱，場面火熱又感人！隨着《BANG BANG BANG》和《FANTASTIC BABY》的前奏響起，觀眾又瞬間投入太陽的勁歌熱舞中，熱爆全場！

在《I Need A Girl》的演出中，太陽驚喜現身觀眾席與粉絲近距離互動，把氣氛推至高點。他又甜蜜地用廣東話「我愛你」對香港粉絲表達愛意！其後，太陽特意準備了方大同的《愛愛愛》，誠意十足。粉絲們亦以澎湃的應援聲和手幅海大力回應，又一同大合唱太陽的名曲《Eyes, Nose, Lips》和《Seed》。