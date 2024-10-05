巾幗梟雄之懸崖︱黎耀祥胡定欣晒霸氣金曲

金牌編審張華標重返無綫操刀的劇集《巾幗梟雄之懸崖》即將推出，前晚首輪預告片曝光，這一季的巾幗是胡定欣飾演的上海銀行界風雲人物「七爺」，梟雄是黎耀祥（祥仔）演繹的商業奇才「柴十七」。30秒的預告片中，不乏爆破、槍指及嗌交等場口，過往幾輯巾幗都有洗腦對白，令觀眾留下深刻印象，今次預告片裏面，胡定欣一句「所有人聽到我撠撠噶噶嘅高踭鞋聲，都會心寒。」就非常具霸氣、霸道和社會地位，而祥仔亦有一句「我話股票升，股票就升，我話銅價跌，銅價就跌」，神機妙算？今輯胡定欣與黎耀祥會經歷一場波折重重的生死戀，數度經歷錯摸、失散及分離，與《巾幗2》中劉醒與鄭九妹的遭遇有點相似，預告片中柴十七一句：「要生一齊生，要死一齊死」，表現情深一面。

胡定欣劇中造型華麗貴氣，由藝術總監、《色，戒》美指劉世運為她度身訂造，逾30款霸氣舊上海女強人造型，及大玩帽子變法，由於要製造的衣服太多，拍攝期間更出現「飛衫仔」情況，即是邊拍邊為主角做衫，做法突破傳統又大膽。劉世運表示：「戴帽除增添優雅、高貴，更是30年代西洋紳士文化的代表，交際場中的風光堂皇冠冕。」至於祥仔這次則擺脫了傳統的基層造型，升呢為上海商界紅人，大部分造型官仔骨骨，服裝細節亦花盡心思。