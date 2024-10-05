企業強人︱陳豪招牌式港普放笑彈　勾起集體回憶

無綫台慶劇《企業強人》昨晚播出一集，陳豪的招牌式「港普」成為最大亮點，故事講述陳豪飾演的「趙愷」指揮前線員工要如期將原子筆送抵目的地，原本劇情既緊張又嚴肅，但隨着陳豪自我介紹時將「趙愷」說成「蕉凱」、「發展」說成「發剪」，整段對白似唱出來，頓時釋出喜感，這種出乎意料的搞笑場口網民大表讚嘆，更引發陳豪「幫朕Check吓」的經典集體回憶，網民留言：「好好笑，那麼嚴肅的時候我笑了」、「絕對是劇集亮點搞笑場口之一」。之前陳豪在內地宣傳《企業強人》時，亦將「善戰」說成「線煎」、「我會」說成「我愧」發放笑彈，需要由張曦雯作現場翻譯，十分搞笑。

其實陳豪的「港普」相當馳名，陳豪亦自嘲港普是自己的強項，據知拍攝期間，有工作人員擔心陳豪「港普」太搞笑曾想過重拍，但監製Marco認為「趙愷」是港人，普通話講得不好也合乎情理：「依家陳豪咁講反而有自己嘅特色，亦令到觀眾對劇集多個記憶點。」

另外，譚俊彥與數名手下一場散落滿地貨物的場口，雖然只有短短1分50秒，但當日拍攝長達12小時，將一整條道路封閉，及動用無人機拍攝，製作非常認真，譚俊彥受訪時坦言場口由晚上拍到翌日清晨：「真係拍到凌晨五、六點，拍到個太陽出嚟先可以收工。」