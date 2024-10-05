激薄新平板　畫出水墨風？

平板電腦其中一個用途是畫圖，HUAWEI新平板MatePad Pro 12.2”特別預載了《GoPaint》專業繪畫軟件，支援流體筆刷及揮毫潑灑等繪畫技巧，可呈現墨水和水彩等顏料自然混合後的暈染效果，大筆一揈即能在8K超大畫布潑出水墨筆觸。平板還內建雙層OLED PaperMatte柔光屏幕，不但支援144Hz更新率、2,000,000:1高對比度及2,000nits峰值亮度，還支援超過10,000級壓力感應和超低延遲，配合第三代M-Pencil星閃筆，帶來紙感寫繪感覺。

此平板另一賣點是輕薄，採用流金絲帛機身設計，重512g，厚度僅5.5mm，適合流動使用。與之配合使用的全新HUAWEI星躍鍵盤重量亦只有420g，提供多個調整角度，並配有手寫筆插槽，既能放筆又能同時充電。說到電，平板配備10,100mAh大電池，對應100W快速充電，40分鐘充至85%，充滿電約55分鐘。

同場加映：AI板腦

同期Samsung Galaxy Tab S10 Ultra及Galaxy Tab S10+力推AI功能，可以轉錄筆記及生成摘要；整理雜亂的手寫筆記；把草圖轉圖像；以及透過Circle to Search識別圖片資料及數學方程式等。屏幕分別14.6吋和12.4吋，同為Dynamic AMOLED 2X防反光屏。性能方面較上代快18%，GPU速度提升28%。其他特色包括強化鋁金屬機身、IP68抗水防塵認證、1,300萬像素自動對焦鏡頭及800萬像素超廣角鏡頭。