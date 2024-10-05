陳奕迅杭州站巡唱　國家游泳隊成員排隊參「臣」

歌迷陳奕迅(Eason)正展開《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》杭州站，獲多位國家泳隊捧場，事源早前國家泳隊六位成員包括潘展樂和孫佳俊等出席澳門聯歡晚會時獻唱Eason的《孤勇者》，唱歌片瘋傳，成為網民熱話，Eason曾表示會邀他們來睇騷，故繼上周潘展樂捧場後，昨晚輪到孫佳俊，同行還有「洪荒少女」傅園慧、混合泳選手葉詩文和教練吳越來支持。

孫佳俊原來是Eason的忠粉，透露上周因為要參加全國游泳錦標賽無空，當天還拿到金牌，破了50米蛙泳亞洲紀錄，他因好鍾意Eason，早於五月時自行購票看了武漢站一場，亦是他人生第一次看演唱會。他還特別學了一句廣東話，看到Eason便自我介紹:「你好！我係孤泳者孫佳俊！」握著偶像的手時又激動表示，「我最喜歡你2012年成都演唱會，唱得特別好，我人生第一次看演唱會就是你的，我真的真的特別喜歡你的歌聲，給我帶來很多力量，我天天聽。」

Eason就讚運動員帶來很多力量，並指今次跟武漢站的內容不同，希望大家喜歡。孫佳俊將他參加奧運的整套裝備，包括泳帽、泳鏡，甚至泳褲，給Eason送上一套作禮物，Eason大笑表示：「我可以假裝是國家隊去游泳了，哈哈！」Eason笑指泳隊隊員跟他差不多身高，不怕再變成小矮人了，期間他又鬼馬地借用傅園慧的金句，跟大家說：「我會用『洪荒之力』去表演！」游泳隊就不停叫他加油。演出過後，Eason於社交網上載合照，發文：「很高興又認識到四位新朋友，吳越，葉詩文，孫佳俊和傅園慧。希望你們今晚有好好享受到整個旅程，吸取到一些好能量再發放到賽場上哦！耶～」

演唱會上Eason表示，「自己的腰最近很酸，有點不好意思，本來不想說出來，免大家擔心，大家看我今天的動作，可能有異樣，是因為我穿了腰封。」此時有觀眾大叫他除衫，Eason就笑道，「甚麼？脫衣服？我又不是吳尊，你們認識吳尊嗎？他打網球的肌肉好好看，我是一塊還未煮的東坡肉，好吃不好看，哈哈哈！」昨日是Eason女兒陳康堤（包包）20歲生日，雖然包包未有前來看騷，但Eason特別準備了一份禮物給她，在Encore環節，選唱《天下無雙》送給寶貝女做生日禮物，他說：「我今天身邊有一個非常特別的人過生日，但是我沒有辦法跟她在現場，所以我想到有一首歌想要唱給她聽，希望你們也喜歡。」歌詞裏面「從前沒講 今次要說多謝你，我有你給的愛因而完全。」直接告訴包包，誰人是他心裏至愛生命至尊。而Eason太太徐濠縈就一早社交網限時動態轉貼滿朋友及歌迷給包包的祝福，以及包包由細到大的可愛影片及照片，寫上Chapter 20。