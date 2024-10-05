趙麗穎超狂喊戲上熱搜　網民揪心推登影后

內地一線花旦趙麗穎在《新還珠格格》中飾演晴兒一角而受到關注，而在她之後的作品中也可看見她演技的進步，日前她更榮獲第34屆飛天獎電視劇女主角獎，實力獲得肯定。如今趙麗穎的新電影《浴火之路》上映後，精湛演技再獲好評，尤其哭戲感染力十足，對此，還有網友將其剪成合輯。

電影《浴火之路》以拐賣孩童為題材，講述三位不同的家長都因為孩子被拐而聚在一起，且在對抗人販子的過程中產生了深厚的友誼，其中趙麗穎飾演孩子被賣的媽媽李紅櫻，而該角色也因她的詮釋，更加有層次且觸動人心。

然而，就網友有將幾幕自己印象深刻的幾場哭戲剪輯出來，直呼：「看到趙麗穎的哭戲，真的會跟着她一起難受！她演技好自然好有代入感啊！」畫面中，可見趙麗穎不論是丟失孩子後，在海邊自責痛哭，還是卑微下跪哭求的畫面，甚至戴著墨鏡默默流淚的模樣，都讓人看了十分心痛。

影片曝光後，許多網友都稱讚「趙麗穎演技很棒，她哭的那裏我心都要跟着碎了」、「趙麗穎的哭戲太真實了，看得我心都碎了」、「李紅櫻真的絕了，想知道趙麗穎演技有多好，歡迎去看浴火之路審判啊」、「封神的是帶墨鏡落淚的那一幕，配上那一刻瞬間響起的bgm我當時雞皮疙瘩起一身」、「影后無誤！」