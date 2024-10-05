王君馨自爆有焦慮抑鬱　勁歌熱舞老公台下望實

歌手王君馨（Grace）今晚（5日）演出商場音樂會，其父母及外籍老公到場支持，而造型性感的她，在台上勁舞連場時波濤洶湧，贏盡全場掌聲，她表示：「今日係爸爸71歲生日，做完騷就一家人食飯慶祝。」

她在台上宣傳新歌時，透露去年有焦慮及抑鬱症狀，所以更想推出充滿正能量的新歌《Get Down》，叫心中的魔鬼「收聲」。她接受訪問時，談及早前她疑工作壓力爆煲，一度在網上講到眼濕濕，令網民擔心她再被情緒侵襲，Grace表示：「其實去年年尾做完演唱會後，自己已經聽到好多話自己冇嘢再做嘅聲音，要睇心理輔導，但只係有焦慮多過抑鬱，唔使食藥，我有宗教支持，祈禱後就冇事，但呢次出歌前一日，嗰晚凌晨5點幾，我又聽到話自己做得唔好嘅聲音，兼且特別大聲搞到我失眠，可能自己畀咗太大壓力自己，不過依家冇事。（外界擔心你做傻事？）雖然我都會返天家，但一定唔會做傻事，唔使擔心我，祈禱同讀經文後就冇事，我覺得呢啲係神畀我嘅任務，亦有好多朋友開解我。」又謂開辦學校，目的是幫助有情緒困擾或沒自信的女生，教導學生要放下執着及壓力，她謂：「我睇番佢哋啲眼神有番光彩就知幫到佢哋。」

而VIVA透露月底就入住由師兄張敬軒提供的女子宿舍，再次多謝軒仔為4位成員盡心盡力添置傢俬，她們謂：「入住後就唔可以再返自己屋企，因為要拍攝類似真人騷嘅節目，雖然我哋之前喺韓國受訓時都一齊住，但今次唔同嘅係，我哋4個冇獨立房間，有唔知一張定兩張嘅碌架床，所以有啲驚，同埋係冇電梯搭要行樓梯嘅，拍攝幾耐同埋間屋有幾大都未知。」

問到沒有私人空間可感不便？她們又謂：「個節目想營造出好溫馨同好幸福嘅感覺，喺呢個屋企度，我哋會玩好多唔同嘅遊戲，咁我哋各自嘅碌架床就係自己嘅空間，同埋有間換衫房係就冇攝影機嘅。（異性朋友咪唔方便上嚟坐？）都唔會畀男仔入嚟，始終係4個女仔住嘅地方，約喺出面傾啦。」