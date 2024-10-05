清純泰妹　胸前大解放

熱情奔放、野性十足嘅女郎，擁有一股令人難以抗拒嘅魅力，但係清純美女加上玲瓏浮凸身材，更加令男人心動，好似呢位來自泰國嘅性感網紅Apisara Udommongkol就係最佳人辦。

激發保護欲

喺性感網紅當道嘅年代，想輕易吸引到男網民嘅目光，野性加性感固然吸睛度十足，但係睇得太多，難免會出現審美疲勞嘅時候，更何況所謂「鹹魚白菜各有喜愛」，純情系性感網紅同樣有好多捧場客。

無論你鍾唔鍾意泰國妹，當睇到呢位出生於沙沒巴干府嘅性感網紅兼模特兒Apisara Udommongkol嘅寫真時，都會被佢嘅清純魅力深深吸引，加埋佢嘅鄰家女孩氣質，令人一路睇住造型性感嘅寫真，一路激發起男人嘅保護欲，好想同阿妹講：「快啲畀叔叔抱抱！」然後將佢一擁入懷，正因如此，挾住模特兒身份踩入網紅界嘅佢，喺短短日子內便獲得超高人氣。不過最估唔嘅係，原來Apisara Udommongkol當年投身模界時，竟然遭人潑冷水，認為佢走清純形象好難喺芸芸美女之中突圍而出咁話！

吐氣揚眉

原來自細便夢想成為模特兒嘅Apisara Udommongkol，不惜離鄉別井到曼谷面試，希望能夠成為模界一員，可惜因為形象太過乖乖女關係，所以被唔少事務所請食閉門羹。正當佢以為模特兒夢碎之際，終於有事務所賞識佢嘅純情形象，覺得如果佢行性感路線嘅話，定必有一番成就，於是佢喺2020年時終於迎嚟佢第一份寫真拍攝工作。

不過世事嘅嘢總係事與願違，佢嘅處女寫真集未引起太大回響，於是Apisara Udommongkol便決定踩入網絡界，仲嚟個胸前大解放谷盡人氣，結果憑住純情魅力加誘人深溝，成功令人氣不斷攀升！而愈來愈知道點樣把握純情與性感尺度嘅佢，亦接到好多模特兒工作機會，正所謂「守得雲開見月明」，正係Apisara Udommongkol嘅最佳寫照。

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34D-23-34

雖然Apisara Udommongkol所影嘅寫真並非大尺度，但卻令人有種百看不厭嘅感覺，加上玲瓏浮凸嘅身材，難怪獲網民稱為魅力十足嘅純情系女神。