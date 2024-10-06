【是日通勝】

農曆九月初四

甲辰年 癸酉月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、凌晨3時至5時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：穿井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

金牛座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

雙子座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

巨蟹座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

獅子座：手頭緊絀，節省開支已是刻不容緩的任務。

處女座：人際關係出問題，慎防在不自覺下得罪人。

天秤座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

天蠍座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

人馬座：沒有急於要完成的工作，可慢慢逐一處理。

山羊座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

水瓶座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

雙魚座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 財運升

（跌）雞 是非多

鼠：有伴侶者易陷入三角關係，小心為妙。

牛：財運不佳，花掉冤枉錢的可能性甚高。

虎：對小病小痛視而不見，後果可大可小！

兔：得到貴人幫助，事業上不乏上位機會。

龍：運勢差，對生活狀況感到不滿又無助。

蛇：財運下降，別盲目相信推銷員的說話。

馬：做事忌馬虎，抱僥倖心態會令你撞板。

羊：健康意識高，病魔難埋身，可以安心。

猴：財運上升，可調高對投資回報的期望。

雞：是日沖煞，脾氣差，易發生感情糾紛。

狗：欠自信心，伴侶的舉動令你感到不安。

豬：心態正面，貴人相助，不乏賺錢機遇。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如有神助的姓名筆劃

俗語有云：「遺子千金，不如教子一藝，教子一藝，不如賜子佳名」。名字中隱含着強大的能量資訊，影響人的健康、學業、事業和婚姻。從姓名數理的角度來看，哪些筆劃數（以康熙筆劃為準）可以帶來好運，讓人生之路走得更順暢一些？

1.姓名總筆劃數為16、17、18、25、31、32

名字有這些筆劃數的人，智仁勇俱備，意志堅強，天生貴人運強勁，無論從事甚麼行業，多得領導賞識提攜，做起事來也比別人順利，其成功勢如破竹。即使遇到困難，總會有貴人出手相助。

2.姓名總筆劃數為24、29、35、41、45

有這些筆劃數的人，才略智謀出眾，財力活力俱備，只要找到適合自己的職業，通常都能取得很好的成績。

3.姓名的總筆劃為11、33、47、61

有這些筆劃數的人，運氣好，身邊的機會總是比別人多，更易獲得豐厚收入，屬於名利雙收型。謹記賺錢多時一定不要得意忘形，多做善事，財富才能愈來愈多。