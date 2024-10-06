周杰倫「怪癮」難耐派飛求拍　林俊傑歌迷搶公仔險釀人踩人

熱愛網球的天王周杰倫為求「奇拍」豁出去，在網上以大巨蛋演唱會門票利誘歌迷，坦言找球拍找到瘋掉。他昨日心急發出「最後通牒」，歌迷為求一票都出盡招數！至於歌王林俊傑的泰國粉絲為了買演唱會紀念品，險釀人踩人意外，場面混亂。

近年不少天王、天后在各地舉行巡迴演唱會，台灣天王周杰倫將於年底成為首位在台北大巨蛋開個唱的歌手，消息一出，歌迷即想盡辦法「撲飛」，大批黃牛黨高調搶飛，一票難求，有人就在網上表示要爬水渠入場！前晚深夜，周杰倫突然在社交網發文，宣布送出演唱會門票，條件就是要幫他找到稀有的網球拍，粉絲即時起哄，成為網民熱話。

近年熱衷打網球的周杰倫自己日打夜打，連兒子Romeo亦打得有型有款。他在網上發文指最近沉迷上網尋找一堆奇奇怪怪的網球拍，呼籲球友在網上看到厲害的、沒看過的、超級限量的球拍，都可以在主頁標示他：「到時哥會來看看到底有沒有我沒看過的，選出來把演唱會門票送出去，大家覺得如何？」他在社交網限時動態轉發這則貼文，並幽默表示：「這篇發文沒經過公司同意」、「但我不管了」、「不管你在任何城市，演唱會門票送出去」、「看得出來我找球拍找到瘋掉了吧！」又表示已經看了很多球拍，特別講明老式古董球拍不用拍給他看，客製化的也不算。

王力宏翻身連跑兩場

貼文曝光後，即時引起網友熱議：「哥真的打上癮了」、「我明天立馬出去找一下」、「電蚊拍可以嗎」、「不會入場還要攜帶稀有球拍吧！」有熱情粉絲把找到的球拍給偶像過目，周杰倫卻表示已看過，認真有要求。他昨日再上載打網球片段，並發出「最後通牒」：「哥已經公布一些獲得門票的朋友們在限動（限時動態）了，今晚六點前截止喔。」

周杰倫派飛顯然有「私心」，但總算為渴票的歌迷帶來一絲希望，而除了門票，連演唱會周邊紀念品亦是歌迷瘋狂搶購的目標！新加坡歌王林俊傑（JJ）昨晚舉行泰國曼谷站巡唱，當地歌迷為了搶演唱會熊仔「MINI MIST BLUE BEAR」紀念品，早上7時已在場館門外排隊，至11點工作人員拉開閘門，上千粉絲即時如同喪屍般蜂擁而入，現場情況極為混亂，期間有人仆倒，險些釀成人踩人慘劇！有現場粉絲留言：「摔倒的摔倒，丟鞋子、丟衣服的一把，大家真都拚了。」而JJ日前舉行東京站巡唱，開騷時興奮得直接走到觀眾席，更一度走出圍欄位置，由於群情洶湧，他被粉絲圍堵，險象環生，保安亦嚴陣以待，幸好沒有發生意外。

至於在內地正式翻身的台灣歌王王力宏，前晚在內地煙台舉行音樂會，唱出多首歌與全場粉絲大合唱，重拾聲威的他感激一路以來支持他的歌迷，開騷前特地跟他們影大合照。王力宏騷後在社交網分享照片並留言：「昨晚5萬7千人的沙灘派對，這就是激情四射的常德。」完成演出後，他昨日即飛返北京，為昨晚舉行的星動演唱會演出，同場還有林宥嘉及楊宗緯等。