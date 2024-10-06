迪麗熱巴擸1.4億媒體價值　拋離楊冪劉亦菲登頂

有「美神」之稱的內地女星迪麗熱巴向來是品牌寵兒，早前她與眾內地女星齊赴巴黎時裝周，近日有數據出爐，指熱巴為品牌獲得近1.4億港元的媒體價值，成斷層第一，揮低前老闆楊冪與「神仙姐姐」劉亦菲，坐穩時尚女王寶座。

巴黎時裝周近日圓滿落幕，不少內地影視紅星均應邀成為座上客，各人悉心打扮爭妍鬥麗。而近日，對於巴黎時裝周各品牌在中國獲得的媒體價值分析結果出爐，以各大社交平台作為衡量標準，分析數據指出由迪麗熱巴擔任全球大使的品牌在中國獲得1,800萬美元（約1.398億港元）媒體價值，位列首位，拋離排名第2的楊冪（450萬美元）及第3的戚薇（400萬美元）約4倍，可謂斷層第一，足以反映熱巴的商業價值。而排名4至6則分別是姚晨（190萬美元）、劉亦菲（52.4萬美元）及劉浩存（25.7萬美元）。

橫掃各大榜單

除了媒體價值外，熱巴藉今次巴黎之行，橫掃各大外地最佳衣着及最佳街拍榜單，當中包括新加坡、澳洲、英國等時尚媒體，印尼媒體甚至以「世界上最美麗的女人」來形容熱巴。而在最佳街拍中，熱巴、戚薇、關曉彤及劉浩存成為內地女星中入圍的4位佼佼者。熱巴於此行可謂收穫甚豐，奠定了時尚女王地位。

至於劉亦菲的數據令不少粉絲大跌眼鏡，之前已被粉絲催拍劇的她，近日受訪時被問到甚麼時候進組，她稱需要慎重選擇劇本，希望每部作品都是不得不去拍，而並非為維持某個數量，現時正在找尋一個驚喜的劇本。