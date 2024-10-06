林愷鈴點名Ian續前緣趁機偷師　口味一致最啱Key

星二代女神林愷鈴（Ashley）今年由影視圈殺入樂壇，最近推出第2首新歌《好奇》，有別於上一首情歌，新歌的內容較為哲理，講述每一個創作者都有自己的秘密武器，而她的正是好奇心，希望能抱着小朋友的眼光去觀察及擴闊自己視野，才能成為作品的養份。而MV部分在日本取景，Ashley與導演及同事各自用DV記錄再結合成MV，Ashley自爆入境當地時因語言不通而受到驚嚇：「過關時職員要求檢查我嘅DV，我又唔明佢講咩，以為係咪有危險品，嚇到以為佢要拉我，好在最後無事。」她稱新歌有向媽咪龔慈恩問意見，至於可有將新歌分享予緋聞男友楊天宇時，她坦言：「我畀晒所有嘅朋友聽，去攞意見。（佢點講？）佢話好聽囉！」

提到Ashley跟MIRROR成員Ian曾在劇集《冰上火花》結緣，網民望二人能夠在音樂上合作，Ashley直言對方是其想合作的音樂人之一：「我哋拍劇時傾得最多都係音樂，發現大家鍾意嘅歌手同歌曲都好相似，佢真係好叻，係一個事事親力親為嘅音樂人，如果真係有機會合作會好開心，我可以從中偷師。」

講到成為今年樂壇女新人，Ashley表示心情興奮，有夢想成真的感覺：「我18歲就學結他同寫歌，好早萌生做歌手嘅念頭。（對獎項有冇期待？）對每個新人嚟講，所有獎都係好大鼓勵，都希望自己可以攞到獎，但抱平常心。（有咩目標定畀自己？）希望呢幾年可以開一個小型個唱，又唔一定要咩地方，紅館係好多歌手嘅夢想，我當然希望有生之年可以踏足，但我唔急，我係長跑形選手。」

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